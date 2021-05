Od července budou mít studenti v autoškole jen tři pokusy. ‚Zpřísnění je určitě na místě,‘ říká instruktor

Složit závěrečnou zkoušku v autoškole bude o něco těžší než doposud. Žáci budou mít nově jen tři pokusy. Nyní je jejich počet neomezený. Se změnou počítá novela příslušného zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která začne platit od prvního července letošního roku. Česká Lípa 7:26 9. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoškoly čekají od července změny ve zkoušení. Nyní budou mít studenti maximálně tři pokusy (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Mladý Dominik z Českolipska má řidičský průkaz dva týdny, zkoušku se mu podařilo udělat až na potřetí.

„Měl jsem tam nějakou chybu v křižovatce a předtím jsem jel na silnici 80, ale bylo tam omezení, kterého jsem si nevšiml. Takže napotřetí,“ popisuje pro Radiožurnál.

Právě tolik pokusů budou mít všichni žáci autoškoly, kteří půjdou na závěrečné zkoušky v létě po 1. červenci. Ten kdo ji nesloží, bude muset projít příslušnou částí výuky nebo výcviku znovu.

„...pouze tu část, ve které neprospěl. Kdyby neprospěl v teoretické části zkoušky, musel by absolvovat výuku v autoškole z teorie. V případě, že by neuspěl u praxe, tak pouze tu praktickou část,“ vysvětluje Aleš Horčička z Asociace autoškol České republiky.

Úleva zahlcenému systému

Omezení počtu pokusů opakování zkoušek má zabránit zahlcení zkušebního systému. Má také aspoň částečně zamezit praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, dodává Horčička.

„Snížíme tím náročnost na počet zkoušet, které musejí vykonat zkušební komisaři se žadateli, kteří nejsou k závěrečné zkoušce řádně připraveni. Odhadujeme snížení o 20-30 tisíc pokusů.“

Instruktor autoškoly z České Lípy Luděk Kout zpřísnění zkoušek vítá. Podle něj potřebuje více pokusů k závěrečné zkoušce každý druhý žák.

„Zpřísnění je určitě na místě. Takzvaně třikrát a dost, když to zjednoduším. Je to bič na žáka, aby se více snažil, aby dělal testy, protože často se zanedbává spíše teorie než ježdění,“ říká Kout.

Že by od července výrazně přibylo žáků, kteří by museli autoškolu opakovat, se Aleš Horčička z Asociace autoškol neobává. Podle něj každoročně v Česku přibude zhruba sto tisíc nových řidičů. Přes 94 procent z nich zvládne udělat závěrečné zkoušky do třetího pokusu.