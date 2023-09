Veteráni musí od září na technickou kontrolu. ‚Jsou často v lepším stavu než auta ze silnic,‘ věří muzejník

Od začátku září mají majitelé autoveteránů povinnost absolvovat technickou kontrolu. Dostavit se na ni musí každých pět let. Technici jejich auta otestují, vyfotí a zapíší do celostátní evidence. „Operátorka stanice technické kontroly zapíše vozidlo do STK pro historická vozidla a technik provede technickou kontrolu,“ popisuje majitel stanice na kontrolu stavu aut Vladimír Foukal. Šternberk 23:28 19. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historická vozidla na Ecce Homo Historic 2023 ve Šternberku | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„Je to Jawa Minor I z roku 1939 a mám ho už 15 let,“ říká Milan Belko z Rousínova, který přijel se svým veteránem na akci Ecce Homo Historic ve Šternberku. I jeho se od 1. září nově týká povinnost absolvovat jednou za pět let technickou kontrolu.

„Ono je to trošku specifikum. Máte dvojtakt, takže tam vám emise nezměří. Máte mechanické brzdy na lanka, tudíž vás nedají na válce. Takže se rozjedete, zabrzdíte. Brzdí to, světla svítí, houkačka houká, stěrače stírají a tím to končí,“ popisuje s úsměvem dosavadní praxi, při které auta kontrolovali komisaři z autoklubů.

„Teď nás chtějí honit na technické jednou za pět let. Problém je ten, že lidé, kteří to kontrolují, znají moderní auta, ale ne ta stará,“ dodává Belko.

Takový problém nemají na stanici technické kontroly v Přerovské ulici v Olomouci. Majitelé veteránů sem jezdí na kontroly už řadu let, do září je ale nezapisovali technici do evidence ministerstva dopravy.

„Operátorka stanice technické kontroly zapíše vozidlo do STK pro historická vozidla a technik provede technickou kontrolu,“ popisuje majitel stanice Vladimír Foukal.

Změnu v dosavadní praxi vítá Lubomír Pešák, majitel olomouckého muzea historických automobilů a motocyklů Veteran Arena. Vystavuje desítky vozidel.

„Ty požadavky jsou relevantní, protože je asi správné, aby stát věděl, jaká auta mu jezdí po jeho silnicích,“ říká Pešák s tím, že dosud policie neměla k dispozici například fotografie veteránů.

Podle Milana Belka se majitelé vozů nemají čeho obávat. „My jsme v tom cítili nějaký trošičku podraz, že se budou chtít zbavit starých aut z vozovek. Jenže veteráni jsou kolikrát v lepším stavu než to, co jezdí normálně,“ dodal Belko.

Podle údajů ministerstva dopravy se povinnost absolvovat technickou kontrolu nově týká zhruba 45 tisíc historických aut. Do poloviny září ji absolvovaly přibližně dvě desítky z nich.