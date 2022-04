Elektromobily nebudou zlevňovat. Spíš zdraží auta se spalovacími motory, myslí si šéfredaktor Autoweek.cz

Elektromobily jsou budoucností Evropy v příštích pěti až deseti let, je přesvědčený partner poradenské společnosti EY Petr Knap: „Podle našich odhadů se bude v roce 2028 nebo 2029 prodávat víc elektrických aut než spalovacích. Ale pokud jde o příští roky, tak nemáme alternativu, chceme-li naplňovat dekarbonizační cíle.“ Šéfredaktor severu Autoweek.cz Vladimír Rybecký ale upozorňuje, že výroba elektromobilů je energeticky náročná. Praha 16:51 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nabíjecí solární panely pro elektromobily u OSN v Ženevě. | Zdroj: Reuters

„Když se mluví o elektromobilitě, všichni se zajímají o to, kde se budou nabíjet. Ale zcela zásadní problém pro nejbližší roky a elektromobily je jinde. Je to dostatek surovin pro to, aby se mohly vyrábět akumulátory,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus Rybecký a pokračuje:

„Není to jenom lithium, ale i kobalt, nikl. Je potřeba obrovské množství mědi. Tím, že akumulátory jsou těžké, tak to znamená, že je pro elektromobily potřeba využívat nové lehčí materiály. To znamená větší spotřebu hliníku, což není kov, jehož výroba by byla zrovna přívětivá pro životní prostředí.“

Dále se začínají využívat materiály na bázi uhlíkových vláken.

„Na to je potřeba obrovské množství energie. A taky se moc nemluví o spotřebě drahých kovů, kterých je poměrně málo a které jsou potřeba do magnetů a elektromotorů,“ upozorňuje Rybecký.

Hosty Souvislostí Jana Bumby byli: Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru Autoweek.cz

Petr Knap, partner poradenské společnosti EY

Pavel Zedníček, výkonný ředitel Institutu cirkulární ekonomiky

Miroslav Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí CENIA, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Časem se podle něj tyto materiály vrátí do oběhu, až se první vysloužilé elektromobily začnou recyklovat:

„Ale to může trvat ještě deset patnáct let. A třeba za tři čtyři roky zjistíme, že nejsme schopni vyrobit takové množství elektromobilů, protože na ně zkrátka nemáme dostatek materiálu.“

Také podle něj neplatí, že cena elektromobilů začne klesat, když se jich bude vyrábět více. „Nebudou se zlevňovat. Naopak běžná auta se spalovacími motory budou dražší a dražší, takže se cena sice bude vyrovnávat, ale na té vyšší hranici.“

Tím se auta stanou pro část lidí nedostupnými, upozorňuje výkonný ředitel Institutu cirkulární ekonomiky Pavel Zedníček.

„A vytvoří se trh, jak těmto lidem zajistit dopravu. Je otázkou, jestli se nebudou vytvářet alternativní služby pro zákazníky, kteří se budou potřebovat dostat z bodu a do bodu b.“

K tomu ostatně spějeme už dnes, připomíná Zedníček. „Tak jak se dnes mluví o dostupnosti bydlení pro dnešní mladou generaci, tak podobné je to i s dostupností aut,“ říká. A dodává, že pro mladší generace přestává být auto statusovou záležitostí.

V současnosti se vyrábí auta se životností okolo dvaceti let, uzavírá Petr Knap:

„U elektromobilů je to trochu složitější, protože je limitován životností akumulátoru a ten ztrácí na hodnotě daleko rychleji než auto jako takové. A pak je otázka, jestli vyměnit celé auto, nebo jen akumulátor, který v tuto chvíli může mít hodnotu vyšší než zbytek auta. Ano, automobilky mohou vyrábět trvanlivější vozy, ale narážíme na to, co se jim vyplatí.“

Poslechněte si celou debatu, moderuje ji Jan Bumba.