Čerpací stanice Benzina změní název. Polská firma ji přejmenuje na Orlen

Čerpací stanice Benzina, lídr českého trhu, se postupně přejmenují na Orlen. U prvních osmi pump v Česku přikročí polská společnost PKN Orlen ke změně do konce letošního roku. Vyplývá to z informací agentury ČTK a nedávného vyjádření PKN Orlen. Značka Benzina působí na českém trhu více než 60 let.

Praha 10:17 16. září 2021