Červená, žlutá, nebo stříbrná? Barva auta hraje důležitou roli při bezpečné jízdě

Napadlo to i ministerstvo vnitra. To si nedávno zadalo výzkum, zda jsou hasičská auta správně červená. Chce zjistit, která barva zajistí, aby byli hasiči co nejlépe vidět, ale zároveň aby barva vozu neodváděla pozornost.

K výzkumu používá takzvaný eye-tracking systém, který sleduje pohledy řidiče v reálném čase. Měří fixaci oka na určitých místech a z toho vyhodnocuje, co zkoumanou osobu nejvíce upoutá a co naopak odvádí pozornost.

A podle expertů nejsou hasiči jediní, kteří by měli barvu svého auta řešit. Jak totiž dokazují výzkumy i statistiky, na barvě auta často závisí i bezpečí jeho posádky. Důvod? Jednoduchý. Zatímco některé barvy na silnici přímo září, jiné snadno přehlédnete – a neštěstí (respektive nehoda) je na světě.

Bílá, královna silnice

Statistiky totiž mluví jasně. Pokud jde o bezpečnost, dlouhodobě vedou auta s bílou karosérií, která lépe odrážejí světlo, a jsou tak lépe vidět.

A jak zkušení majitelé aut dodávají, bílá má i řadu dalších výhod. Protože jde o základní barvu karosérie, vyjde vás většinou levněji než jiné barevné varianty, v létě se nerozpálí tak snadno jako tmavá auta a – bonus nakonec – nejsou na ní tak dobře vidět nejrůznější cákance a šmouhy.

Zřejmě se tedy nemůžeme divit, že právě bílá je dlouhodobě nejpopulárnější barvou mezi evropskými řidiči. Její vláda trvá už od roku 2011.

Pozor na šedou, fialovou a stříbrnou

Záleží vám na vlastní bezpečnosti, ale bílá vás nudí? Pak vsaďte na oranžovou, světle fialovou, světle hnědou, krémovou nebo žlutou. Právě auta s touto barvou mají podle statistik nižší riziko dopravní nehody.

Nejhoršími barvami jsou naopak šedá, fialová a stříbrná, které v porovnání s bílou barvou zvyšují riziko nehody až o 10 procent.

Následují růžová, červená, černá, modrá a tmavě hnědá. Majitelé těchto aut by si měli dávat obzvlášť velký pozor za svítání a soumraku – právě tehdy jsouna silnici nejhůř viditelní.

A jak experti dodávají, nejde jen o odrážení světla. Roli hraje i fakt, že zatímco světlá a barevně výrazná auta se na silnici jeví být blíž, než ve skutečnosti jsou, u tmavých aut je to přesně naopak.

Řekni, jakou barvu máš rád...

Mimochodem, říká se, že barva auta souvisí s osobností jeho řidiče. Například žluté auto si prý nejčastěji koupí člověk radostný a přátelský, tmavě zelený vůz vyjadřuje tradici a vyrovnanost a jasně modrý věrnost, klid a spolehlivost.

Co barvy aut vypovídají o jejich řidičích? | Zdroj: tymbezpecnosti.cz