Policie loni odhalila 60 tisíc nepřipoutaných. Nejčastěji jsou to spolujezdci na zadních sedadlech

Sednout si do auta a zapnout si bezpečnostní pás, to je jedna z věcí, kterou musí člověk ve voze udělat, než vyjede. Ačkoliv by měla být automatická, pořád je dost Čechů, kteří se v autě z nějakého důvodu nepoutají. Podle ministerstva dopravy policie loni řešila přes šedesát tisíc takových přestupků. Na českých silnicích je tenhle přestupek třetím nejčastějším hned za telefonováním při řízení a rychlou jízdou. Praha 8:04 6. září 2020 Na poutání se při kontrolách zaměřuje i policie. Za jízdu bez pásu hrozí lidem na místě až dvou tisícová pokuta. (ilustrační foto)

„Najíždíte na dálnici a ani jeden jste neměli bezpečnostní pás,“ říká policista při kontrole dodávky na Berounsku. Řidič se brání tím, že jsou kousek od domu, na kterém pracují a potřebovali si jenom rychle dojet pro materiál. „A jak jsme naskočili, tak jsme prostě zapomněli.“ Za přestupek jim policie udělila na místě dvě stě korun každému.

Na používání bezpečnostních pásů v autech apeluje také šéf Besipu Tomáš Neřold. Upozorňuje, že pás může připoutanému řidiči nebo spolujezdci zachránit život.

„Stačí pouze padesáti kilometrová rychlost a ta síla nárazu se rovná tomu, jako kdybych padal z desetimetrové výšky na tvrdou plochu,“ vysvětluje Neřold. Například osmdesáti kilový člověk působí v době nárazu v padesáti kilometrové rychlosti silou až dvě tuny.

Zapomenutí nebo nevole

Z výzkumu, který provedl Besip přímo na silnicích vyplývá, že častěji než řidiči se v osobním autě nepoutají spolujezdci na zadním sedadle.

„Třeba v loňském roce zhruba osm procent řidičů nebylo připoutáno. Na zadních sedadlech u spolujezdců to už bylo 15 procent,“ uvádí šéf Besipu.

Na poutání se při kontrolách zaměřuje i policie. Za jízdu bez pásu hrozí lidem na místě až dvou tisícová pokuta. Řidiči si navíc připíšou tři body. Loni za to policie udělila přes 60 tisíc pokut.

Podle dopravního experta z Ústředního automotoklubu Igora Siroty si nejvíc lidí pás prostě zapomene zapnout. Ale jsou i případy, kde se lidé nepoutají záměrně.

„Kdo pravidelně něco rozváží po městě, nastupuje, vystupuje a takzvaně se mu to nechce, protože by furt musel zapínat a rozepínat. Druhá skupina jsou lidé, kteří to mají z povahy, že jsou něco jiného než ti ostatní,“ rozvádí Sirota.

Podle policejních statistik loni zemřelo přes 80 řidičů a spolujezdců v osobních autech právě proto, že nebyli připoutaní. Téměř 150 lidí, kteří nepoužili pásy, bylo zraněno těžce.