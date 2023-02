Němečtí politici se přou o budoucnost biopaliv první generace. Pro Česko je stále nejvýhodnější řepka

Zakázat biopaliva takzvané první generace nebo ne - téma, na kterém se teď nemůžou shodnout němečtí politici. Tamní ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby se do sedmi let přestaly vyrábět biosložky do pohonných hmot z vypěstovaných plodin jako je obilí nebo řepka. Chce je nahradit biopalivy z odpadů. Proti je německý resort dopravy. Podle něj nebude možné bez biopaliv první generace snižovat emise. Litvínov 13:37 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se zřejmě do roku 2030 přístup k biopalivům nezmění | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bez řepky a obilí nedokáže plnit závazek na snižování skleníkových plynů z dopravy ani Česko. Pracoviště k výrobě pokročilejších a efektivnějších biopaliv druhé generace sice země má, chybí ale suroviny.

Zákaz spalovacích motorů je nekvalifikované rozhodnutí. Není náhrada, varuje odborník Číst článek

Z dřevní štěpky a jehličí umí vyrobit biopalivo druhé generace výzkumníci z laboratoře Orlen Unicre v Litvínově.

„Při vysoké teplotě bez přístupu kyslíku dochází k transformaci pevné látky na plynnou,“ vysvětluje v laboratoři ředitel úseku vývoje a inovací Jiří Hájek.

Plyn z jehličí a štěpky

Jednoduše řečeno: z jehličí nebo dřevní štěpky musejí laboranti vyrobit plyn a to v obrovském přístroji, který připomíná kotel. Plyn poté dál zpracovávají.

„Následně proudí do úplně jiné technologie, kde na katalyzátoru dochází k transformaci plynných látek na kapalné,“ popisuje Hájek. Výsledný produkt má podle něj lepší charakteristiky, zejména z hlediska cetanového čísla, a neobsahuje žádnou síru.

Dřevní štěpka místo řepky. Biopaliva druhé generace nabízí nižší spotřebu za čtyřnásobné náklady Číst článek

Zatímco členské státy Evropské unie se začínají k biopalivům takzvané druhé generace postupně přiklánět, Česko to zatím v plánu nemá. Dál bude využívat méně efektivní biopaliva vyrobená z potravinářských plodin jako je řepka nebo kukuřice. Bez nich není schopné závazku na snižování emisí v ovzduší vyhovět. Česká republika totiž nemá na výrobu pokročilejších biopaliv třeba z dřevního nebo zemědělského odpadu dostatek surovin, vysvětluje mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

„Přehodnocení stávajícího postoje bude možné až v okamžiku, kdy bude jasné, že lze těchto závazků dosáhnout i bez využití biopaliv první generace, a to například pokročilými biopalivy, které však v současné době ani dle výhledů do roku 2030 nejsou v potřebném množství k dispozici,“ říká Ješátková.

Řepka? Nejlevnější variant

Podle petrolejářů je přimíchávání vypěstovaných biopaliv v současné době nejjednodušší a nejlevnější cestou, jak snižování emisí dosáhnout.

Zákaz spalovacích motorů je nekvalifikované rozhodnutí. Není náhrada, varuje odborník Číst článek

„Mezi paliváři v celé Evropě jsou populární, protože je to dnes asi jedna z nejlevnějších cest, jak ty emise snižovat. Biopaliva vyšších generací jsou zatím málo dostupná a samozřejmě jsou tedy i dražší,“ potvrzuje předseda Unie nezávislých petrolejářů České republiky Ivan Indráček.

Německé ministerstvo životního prostředí chce přitom výrobu biopaliv první generace do roku 2030 úplně zakázat a nahradit ji výrobou biopaliv z odpadů. Naráží s tím ale u německého ministerstva dopravy. Zákaz by nebyl řešením ani podle Jiřího Hájka z laboratoře Orlen Unicre.

„Budoucnost určitě není o tom, že bude preferována jedna nebo druhá technologie. Bude to kombinace všech vyspělých možností, které budeme mít k dispozici. To znamená, že i biopaliva první generace budou součástí půlpaliv, které budou uváděny v následujících deseti až patnácti letech,“ myslí si Hájek a dodává, že by se Česko mohlo zaměřit na výrobu biopaliv z použitých olejů z domácnosti nebo z oxidu uhličitého.