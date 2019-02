BMW plánuje kvůli nebezpečným airbagům zkontrolovat téměř půl milionu vozů

Nafukovače Takata mohou při aktivaci airbagu vymrštit do vozu části kovu, a zranit tak cestující. Proto je nutné překontrolovat volanty vozů. U většiny vozů by měla být kontrola krátká, maximálně by měla trvat hodinu, řekl mluvčí BMW internetovému časopisu kfz-betrieb.

Nafukovače společnosti Takata dělají automobilovému průmyslu starosti již několik let. Jsou spojovány se zhruba dvěma desítkami úmrtí a 200 zranění po celém světě. Výrobci automobilů kvůli nim museli svolat k opravě desítky milionů vozů.

Firma se kvůli tomuto skandálu stala terčem trestního stíhání a žalob a v roce 2017 byla nucena vyhlásit bankrot a dohodla se na převzetí většiny svých aktivit s americkým konkurentem Key Safety Systems.