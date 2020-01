Ghosnovi s útěkem z Japonska pomohl zaměstnanec turecké firmy. Zfalšoval dokumenty

Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn mohl uprchnout z Japonska i díky jednomu zaměstnanci turecké firmy MNG Jet, která pronajímá letadla. Firma v pátek uvedla, že její letadla byla využita protiprávně a že už v této věci podala trestní oznámení. Její zaměstnanec se mezitím přiznal, že dokumenty o pronájmu letadel zfalšoval tak, aby se v nich jméno bývalého šéfa Nissanu neobjevilo, uvedla agentura Reuters. Istanbul/Tokio 14:48 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn | Foto: Regis Duvignau | Zdroj: Reuters

„Společnost MNG Jet v prosinci 2019 pronajala dvě soukromá letadla dvěma různým klientům: jedno soukromé letadlo z Dubaje do Ósaky a z Ósaky do Istanbulu, a další soukromé letadlo z Istanbulu do Bejrútu. Oba pronájmy spolu zdánlivě nesouvisely. Jméno pana Ghosna se neobjevilo v oficiální dokumentaci žádného z těchto letů. Společnost MNG Jet letadla provozovala, jejich vlastníkem není,“ píše se ve sdělení, které MNG Jet umístila na svůj web.

Ghosn byl v listopadu 2018 v Japonsku zadržen a postupně obviněn z více trestných činů. Mimo jiné z toho, že nepřiznal všechny příjmy a že zneužil firemní peníze. Letos v dubnu se mělo konat další jednání, které ale bylo přeloženo až na duben příštího roku. To byl podle zdrojů Reuters patrně i jeden z důvodů, proč Ghosn z Japonska uprchl.

Ghosn, který má francouzské, brazilské a libanonské občanství, po příletu do Libanonu uvedl, že z Japonska neutekl před spravedlností, ale naopak před nespravedlností a politickým pronásledováním. Japonský soudní systém přitom označil za zmanipulovaný.

Libanon nemá s Japonskem dohodu o vydávání občanů. Turecká policie už ve čtvrtek v souvislosti s Ghosnovým útěkem zadržela sedm lidí, z toho čtyři piloty.

Japonská veřejnoprávní televize NHK uvedla, že Ghosna zachytila kamera, když v neděli kolem poledne místního času opouštěl svůj dům v Tokiu. V pondělí brzy ráno přistál v Istanbulu. Podle japonské policie není vyloučeno, že se před cestou na letiště s někým sešel.

Ghosn byl v Japonsku zadržen předloni v listopadu. Později byl propuštěn na kauci a měl zakázáno používat bez dozoru internet či kontaktovat manželku. U vchodu do jeho domu v Tokiu také v rámci podmínek kauce musely být nainstalovány bezpečnostní kamery.