Sdílení aut je v Česku stále oblíbenější. Do Prahy přichází firma, která půjčuje pouze elektromobily

V pražských ulicích si lidé můžou půjčit asi 450 sdílených aut a podle Asociace českého carsharingu jejich počet každoročně roste. Na zahájení ostrého provozu se připravuje také firma re.volt. Od ostatních se liší tím, že nabízí ke krátkodobému pronájmu jenom vozidla s elektrickým pohonem. Reportáž Praha 11:15 1. září 2018

Přišli jsme k zamčenému autu. Dovnitř se dostaneme tím, že si stáhneme aplikaci, zaregistrujeme se a klikneme na ‚odemknout‘ a otevře se západka. „Jde o malé auto, se kterým se dá ve městě zaparkovat prakticky všude,“ popisuje reportérovi Radiožurnálu Pavel Kuchta, spoluzakladatel firmy re.volt.

Carsharing, neboli sdílení aut, je v Česku stále oblíbenější. Počet aut dostupných pro krátkodobé pronájmy, se za poslední tři roky téměř zdesetinásobil. Do Prahy teď přichází firma, která k půjčení nabízí jenom elektromobily.

U malých městských vozítek je dokonce možné parkovat kolmo při podélném parkování „Vůbec nebude vyčuhovat. Člověk si ani nevšimne, že je v řadě zaparkováno napříč,“ říká Kuchta.

Počet aut zapojených do carsharingu prudce roste. Zatímco před třemi lety jich v Česku bylo asi 90, teď už je podle Asociace českého carsharingu k dispozici k okamžitému půjčení asi 800 aut. Většina z toho v Praze, další potom v dalších větších městech.

„Má to zásadní dopady na co nejmenší zásah do životního prostředí, řeší to nedostatek parkovacích míst, nabízí to uživatelům výraznou úsporu nákladů, protože každý si spočítá, že vozidlo ztrácí každý den cenu,“ vysvětluje zájem lidí předseda Asociace českého carsharingu Hynek Homola.

Třeba v Praze mohou navíc auta zapojená do carsharingu parkovat zdarma v zónách pro rezidenty, pokud zrovna čekají na nového zákazníka.

Pro auta s elektrickým pohonem nabízí pražský magistrát ještě větší výhody.

„Parkovací oprávnění pro elektromobily nabízí parkování zdarma ve všech městských částech ve všech modrých či fialových zónách. A to nehledě na to, jestli je vozidlo v rezervaci či nikoli,“ doplňuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Úřad provozuje i webové stránky s mapou všech aktuálně volných aut od provozovatelů, kteří splňují městem dané podmínky.

Jednoduché parkování | Foto: Petr Kološ | Zdroj: Český rozhlas