Česko už rok váží na dálnicích přetížené kamiony, za přestupky ale řidiči nedostanou pokutu vždy

Jízda přetíženého kamionu po Česku a nadměrné zatěžování tuzemských silnic se dopravcům nemusí vyplatit. Jak potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic, kontrolní váhy zabudované do některých dálnic jsou plně funkční a přestupky zpracovávají tamní obce s rozšířenou působností. Peníze z pokut si pak dělí obec, stát a kraj. Plně funkční je také váha na dálnici D5 na Plzeňsku, Nýřany ale přestupky nezpracovávají. Nýřany/Židlochovice 13:30 18. března 2023

Podle Ředitelství silnic a dálnic systém na D5 funguje, data o přestupcích se do Nýřan úřad pokusil doručit i poštou na datových nosičích, ale bez výsledku. Vedoucí nýřanského odboru dopravy neodpověděla na opakované žádosti o kontaktování a nýřanská starostka o věci podrobnosti neví.

Tajemník Lubomír Šilhavý potvrdil, že přestupky dál odmítají zpracovávat, pokud jich jsou stovky denně, je to podle něj nezpracovatelné množství, nemají na to lidi. Stěžoval si na špatnou vymahatelnost, hlavně od cizinců, a dodal, že nechtějí diskriminovat české dopravce. A data od Ředitelství silnic a dálnic jim prý nešla otevřít.

Pokud budou váhy vážit, obává se, že řidiči začnou dálnici objíždět po okolních silnicích. Logiku vidí v tom, kdy váhy ukážou přetížení a o kus dále vozidlo zastaví policie. Touto cestou to funguje v Olomouci, kde váhy udělají předvýběr, a celní správa s policií auto zastaví a znovu zváží.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že od loňska vyhláška umožňuje snížit počet zachycených přestupků tím, že váhy váží jen v určených časech. Usnadnit obcím přístup k datům má elektronizace agendy, což má řešit novela zákona o pozemních komunikacích, kterou chce ministerstvo předložit letos.

Prokazatelné případy

Naopak zhruba rok už plnohodnotně fungují váhy na dálnici D2 u Brna. Přestupky posuzují úředníci v Židlochovicích, za rok je jich zhruba 4500, radnice ale vybírá pokuty jen v případech, které jsou jasně prokazatelné.

„Dynamické váhy poskytují daleko víc dat, to znamená daleko více informací. Ty data generují třeba to, že jsou přetíženy jednotlivé nápravy, ale tam je to hodně složité a už by to chtělo bližší spolupráci s policií, takže my se teď soustředíme primárně na celkově přetížené soupravy,“ vysvětluje nezávislý starosta Židlochovic Jan Vitula.

I když jsou údaje posbírané za zhruba jeden rok, vážení bylo ovlivněné loňským útokem hackerů na technologie Ředitelství silnic a dálnic, kdy systémy asi půl roku nefungovaly zcela správně. Přetížená vozidla taky nekontrolují jenom dynamické váhy, ale taky policie nebo celníci.

Podle židlochovického starosty jezdí po dálnici D2 auta naložená průměrně třemi tunami navíc, největší zaznamenaný přestupek je pak o 48 tun víc, než je povolené. Ze statistik úřadu vyplývá, že zhruba sedmdesát procent přestupků páchají zahraniční dopravci, a i od nich se úředníkům daří peníze vymáhat, i když je to složitější a trvá to zpravidla několik měsíců, zhruba dva až pět.

Nejtěžší je sankci vymoct od dopravců mimo Evropskou unii, úředníci ale našli způsob a vypomáhají si při tom s celníky a firmám tak sankce hrozí ve chvíli, kdy se vytipované auto znovu vydá do Česka a celníci ho odhalí.

Peníze z pokut, v případě Židlochovic je to zatím 17 milionů korun, si rozděluje stát, kraj a město. 45 procent částky tak dostal Jihomoravský kraj, peníze má použít na opravu svých silnic. 40 procent jde do Státního fondu dopravní infrastruktury a 15 procent zůstává Židlochovicím. Podle radnice to ale jen sotva stačí na pokrytí nákladů spojených s vymáháním pokut.