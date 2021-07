Česko patří podle litevského žebříčku mezi evropské země s nejvyšším počtem prodaných havarovaných aut

Prodeje nových aut v unii v dubnu meziročně výrazně rostly. Oproti roku 2019 je to ale o milion méně Číst článek

Firma CartVertical prověřila napříč Evropou téměř jeden milion zpráv o historii ojetých vozidel z období od loňského do letošního června. „V Česku statistiky zhoršuje především stáří vozového parku,“ vysvětluje Matas Buzelis ze společnosti CartVertical.

Podle průzkumu litevské společnosti má zhruba každé šesté auto upravený stav najetých kilometrů. Problému s prodejem havarovaných ojetin v Česku si všímá i společnost Cebia, která také prověřuje historii vozidel. Podle ní je 98 procent ojetých aut na českém trhu označených jako nehavarovaná. Realita je přitom úplně jiná, říká ředitel společnosti Martin Pajer.

„Každé vozidlo, které je starší než čtyři roky, tak v průměru už nějakou havárií prošlo a člověk by měl vzít vždycky v úvahu, že čím je to vozidlo starší, tím těch havárií bylo v minulosti víc. Bohužel nejsou výjimkou vozidla, kdy je havárie velmi významná a to i do šesti měsíců stáří,“ vysvětluje Pajer.

Stává se to hlavně u vozidel přivezených ze západní Evropy, nebo ze Spojených arabských emirátů, kde se hůře dohledává historie vozidel.

Ověřit si, zda bylo auto v minulosti bourané, lze různými způsoby. Jedním z nich je kontaktování společnosti, která se zabývá dohledáváním historie vozů. Další je vybírat ojetý vůz se zkušeným automechanikem, který vlastní měřič tloušťky laku. Díky tomu pozná, zdalipak byla v minulosti některá část vozu přelakovaná, což často souvisí s nehodou. Podezřelá je rovněž velmi výhodná cena.