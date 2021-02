‚Vertikální mobilita je další možnost.‘ Volkswagen zkoumá v Číně proveditelnost projektu létajících aut

Automobilka se podle prohlášení domnívá, že kromě autonomního řízení by vertikální mobilita mohla být další možností do budoucna, a to zvláště na čínském trhu. Zkoumá proto možné koncepty a partnery v rámci studie proveditelnosti.

Po Volkswagenu omezí výrobu i Škoda Auto. Části zaměstnanců odpadly směny, o výplatu nepřijdou Číst článek

Čína je největším automobilovým trhem světa. Má také největší podíl na prodeji Volkswagenu.

Řada firem, od začínajících po jiné globální automobilky, se snaží vyvinout komerční „robo taxi“, tedy vůz s autonomním řízením, který by fungoval jako taxi. Doufají, že se jim tak podaří získat podíl na trhu, jehož hodnota by do roku 2040 podle bank Morgan Stanley mohla činit 1,5 bilionu USD (31,9 bilionu korun).

Kromě velkých hráčů jako Volkswagen a Airbus se létajícími vozy zabývají také mimo jiné americká Joby, německá Lilium a Volocopter, jehož finančně podporují Daimler a Intel.