Citroën v kauze špatných airbagů stahuje 441 tisíc aut. Ve Francii kvůli této vadě zemřelo 18 lidí

Francouzská vláda nařídila pozastavit provoz některých aut značky Citroën. Zdůvodňuje to vadnými airbagy japonské společnosti Takata. Jeden z nich minulý týden zavinil smrt 37leté ženy v Remeši. Celkový počet obětí zaviněný touto vadou už ve Francii stoupl na 18. Paříž 20:33 19. června 2025

Automobilka Citroën stahuje celkem 441 tisíc vozů modelů C3 a DS 3 vyrobených do roku 2019. Ve Francii jich je z toho zhruba 80 tisíc. Rozšířila tak vzorek aut, které svolává k výměně vadných airbagů. Původně se nařízení týkalo jen vozů, které vyjely do provozu do roku 2013.

„Rozhodně se nedá říct, že tato opatření byla dostatečná. Nemohli čelit tak velkému problému najednou, proto řešili nejdřív ty nejstarší airbagy,“ kritizoval automobilku v televizi TF1 advokát Christophe Leguevaques. Žena, která před týdnem zemřela v Remeši, totiž řídila vůz z roku 2014.

Remešský prokurátor Francois Schneider potvrdil, že její smrt skutečně zavinil závadný airbag. Řidičku vážně zranil ve tváři poté, co explodoval ve chvíli, kdy do jejího auta narazil kamion. Na těle ženy podle vyšetřovatelů nebyla jiná zranění v souvislosti s nehodou. V péči záchranářů po incidentu skončila také 14letá spolujezdkyně.

Celkem už ve Francii kvůli problémovým airbagům zemřelo 18 lidí. Dvě oběti byly z kontinentální části země a další pak ze zámořských oblastí.

Příčinou závady airbagů jsou jejich plynové generátory, které stárnou vlivem horka a vlhkosti. Větší množství smrtelných nehod v zámořských regionech způsobilo teplejší podnebí. Odborníci kvůli tomu varují, že k dalším podobným incidentům může vést aktuální vlna veder ve Francii, při které sobotní teploty v Paříži vystoupají až k 38 stupňům.

Aféra kolem výrobku japonské firmy Takata trvá už několik let. Společnost byla v roce 2017 ve Spojených státech dokonce odsouzena za podvody. Skrývala totiž, že její airbagy mohou explodovat a vystřelit do vzduchu množství kovových částí.

Zároveň v souvislosti s tím nezabránila, aby je automobilky následně nainstalovaly do milionů aut po celém světě.

Francouzské ministerstvo dopravy upozorňuje, že vadné airbagy mohou být také ve vozech dalších asi 30 značek. Mezi ně zařadilo například automobilky Audi, BMW nebo Škoda.

Například Škoda montovala problémové airbagy společnosti Takata do některých vozů z let 2012 až 2018. Majitelé si mohou pomocí VIN kódu ověřit, jestli se problém týká přímo jejich auta. Pokud by to tak bylo, mají se neprodleně dostavit do autoservisu, který vadný díl přibližně za hodinu zdarma vymění.