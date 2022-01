Maximální povolená rychlost na dálnicích až 150 kilometrů za hodinu? Ministerstvo se ptá v anketě

Ministerstvo dopravy zjišťuje přes anketu na facebooku, jestli by lidé přivítali zvýšení maximální rychlosti na dálnicích na 150 kilometrů za hodinu. Případná změna by měla být součástí chystaných úprav bodového systému. Praha 19:21 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlostí 150 km/h by se podle rezortu jezdilo pouze na vybraných úsecích, které jsou široké a přehledné (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rychlostí 150 km/h by se podle rezortu jezdilo pouze na vybraných úsecích, které jsou široké a přehledné. Navíc by se mohla průběžně upravovat. „Ta rychlost 150 km/h by tam nebyla stále, ale pouštěla by se v momentě, kdy bude například dobrá viditelnost, klimatické podmínky a bude teplo a sucho,“ řekl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Ústřední automotoklub případné zvýšení maximální povolené rychlosti kritizuje. Podle mluvčího Igora Siroty v Česku nejsou na takovou rychlost připravené dálnice ani řidiči. „Že bychom zrovna my v České republice patřili mezi ty spořádané řidiče, kteří dodržují předpisy, to asi nikdo z nás neudělá,“ uvedl pro Radiožurnál.

O tom, jestli se nejvyšší povolená rychlost bude skutečně měnit, chce ministerstvo rozhodnout na podzim.