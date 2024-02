Data z velkého ‚techničáku‘ se od ledna nahrávají do registru. Někteří řidiči ale hlásí špatně zadané údaje

V elektronických registrech vozidel ještě pořád nejsou všechna data z papírových technických průkazů. Ministerstvo dopravy od ledna nahrazuje dva stávající dokumenty za jeden nový s více údaji. Jenže v systému některým řidičům chyběly například informace o rozměrech kol. Praha 18:54 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stávajícím řidičům budou dva průkazy vyměněné za jeden až při první změně v registru vozidel | Zdroj: Profimedia

Řidičům chyběla v registrech třeba data o rozměrech kol nebo o tažném zařízení. To se podle místopředsedy Asociace STK Tomáše Chuděje zlepšilo. Přesto se ale stává, že někteří motoristé ty informace v registru stále nemají.

„Lidi na technickou kontrolu donesou pouze malý průkaz, velký už nemusí. V tom velkém jsou ale například informace o dodatečných tažných zařízeních – to v malém průkazu samozřejmě napsané není. My to tudíž nezjistíme a dáme nálepku pouze na měsíc,“ říká Tomáš Chuděj.

Aby nemuseli majitelé takových aut na technickou kontrolu znovu, doporučuje jim Chuděj, aby dál jezdili na prohlídky s takzvaným velkým technickým průkazem. Technici navíc údaje z papírové verze do online registru na místě doplní.

Motoristé si informace o tom, jestli mají v registrech vozidel všechna data z papírového průkazu, mohou ověřit třeba online na Portálu dopravy. K přihlášení potřebují identitu občana. Tedy například bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu nebo MojeID.

„Pokud je tam nějaký rozdíl oproti záznamům v registru, tak si může řidič požádat o to, aby se tam změna promítla. Může se obrátit přímo na úřad obce s rozšířenou působností,“ popisuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Žádná okamžitá změna

Nové technické průkazy s více údaji dostávají hlavně nová auta při registraci. Stávajícím řidičům budou dva průkazy vyměněné za jeden až při první změně v registru vozidel. Nemění se tedy plošně a hned a ani do pevného termínu.

V online registru nejsou ovšem všechna data z papírových verzí. To podle rezortu vzniklo ručním zadáváním dat do systému, kdy úředník třeba zapomněl přepsat informace z kolonky „další záznamy“. Právě tam jsou například data o rozměrech kol.

Nově se taky ministerstvo dopravy rozhodlo, že nebude odebírat papírové průkazy veteránům.

„Bude možné požádat jenom o odstřižení růžku velkého technické průkazu. To se týká zejména situací, kdy se jedná například o součást historického dědictví. Průkaz tak stávajícímu majiteli zůstane v ruce a bude s ním moct volně nakládat,“ dodává ministr Kupka.