Pokračování kauzy dieselgate: Použitý software byl nelegální, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie

Software, který německá automobilka Volkswagen instalovala do svých vozů kvůli manipulaci s emisemi, byl nelegální. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr Evropské unie. Podle agentury DPA se tak pět let od vypuknutí aféry přezdívané dieselgate otevírá cesta k dalším soudním sporům, v nichž by mohla být pozice zákazníků výrazně silnější.

Lucemburk 10:41 17. 12. 2020 (Aktualizováno: 10:55 17. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít