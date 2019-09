Jak fungují čipové karty na dobíjení elektromobilů? Zjednodušují přístup, ale faktura může překvapit

Zatímco nejnovější elektromobily musíte z klasické zásuvky dobíjet i 40 hodin, rychlodobíječky v ulicích zkrátí čas na desítky minut. Dobíjení u veřejných stojanů má ale složitou cenovou politiku, která se liší podle provozovatele. Dosud zároveň platilo, že kdo neměl čip dané společnosti, buď auto vůbec nenabil, nebo musel často spoléhat třeba na mobilní aplikaci. To se ale automobilky rozhodly změnit. Praha 7:06 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlodobíječky v ulicích zkrátí čas na desítky minut. Dobíjení u veřejných stojanů má ale složitou cenovou politiku. | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Společnost Mercedes do provozu zavádí plastovou kartu, ve které jsou nahrané čipy jednotlivých provozovatelů dobíjecích stanic. „V Evropě se to týká zhruba 300 poskytovatelů a všech jejich dobíjecích míst,“ popisuje mluvčí Mercedesu Jan Kuhn.

V praxi karta funguje tak, že řidič přijede ke svým vozidlem k dobíjecí stanici, připojí ho do ní a kartou „pípne“ na displej, který doposud aktivoval pomocí čipu. Poté stačí otevřít víčko dobíjecího konektoru a vozidlo se začne nabíjet. Vyúčtování nebo fakturu obdrží uživatel každý měsíc na svůj e-mail.

Novinku vítá i novinář zaměřený na automobilový průmysl Martin Šidlák. „Určitě je to zjednodušení.“ Platbu jednou kartou považuje za logický krok. „Dává to smysl, stejně jako člověk platí kartou benzín nebo naftu,“ říká.

Šidlák však zároveň upozorňuje, že novinka s sebou nese i řadu much. Hlavní z nich je, že německá automobilka nemá zatím nasmlouvané všechny provozovatele nabíječek – na cestách po Evropě by tak řidič mohl narazit. Problémem je i cena za dobití, která se může kvůli odlišným tarifům vyšplhat do stovek korun.

Právě cenová politika výrazně ovlivní, jak karty sdružující jednotlivé čipy budou řidiči používat. „Bude to sloužit jako doplňkové a nouzové nabíjení. Víme, že 90 procent dobíjení se odehraje doma, případně v práci,“ komentuje novinku mluvčí PRE Petr Holubec.

Například společnost ČEZ neregistrovaným řidičům účtuje devět korun za minutu a E.ON 11 korun za kilowat hodinu. Ceny za odběr na ulici se můžou do budoucna lišit podle toho, jak bude na silnici přibývat elektromobilů.

Jednotné karty na dobíjení každopádně nezaujaly jen Mercedes – v plánu je má i automobilka Škoda.