VIDEO: Jak správně předjíždět a hlavně nepodjíždět? Projeďte se s šéfem dopravní policie

Za jízdu ve špatném jízdním pruhu hrozí řidičům i zákaz řízení na půl roku. Podle policejních statistik z loňského roku vyplývá, že Češi neznají základní pravidla při předjíždění. Na dálnicích nebo silnicích pak vznikají nebezpečné situace, kdy může dojít k tragické nehodě. A právě loni zemřelo na silnicích nejvíce lidí za poslední tři roky. Seriál Praha 18:06 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V případě jízdy v pruzích je hlavním nešvarem nesprávná jízda v levém pruhu. Mimo obec jsme povinni užít vždy pravý jízdní pruh. Střední nebo levý by se měl využívat pouze k předjíždění či objíždění jiných vozidel,“ popisuje pro Radiožurnál šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Nehod při couvání a otáčení bylo loni přes 9 tisíc, může za to hlavně nepozornost, říká Lerch Číst článek

Před autem je teď pomalejší vozidlo. Kdyby se posádka Radiožurnálu zařadila do pravého pruhu a podjela ho, tak je to špatně.

„Pokud bych byl v obci, tak to špatně není. Tam mohu dál pokračovat, ale pokud by to bylo mimo obec – například na dálnici – tam by to bylo předjíždění v rozporu se zákonem,“ vysvětluje Lerch.

Jaká pokuta v této situaci hrozí?

„V tomto případě velmi vysoká pokuta, protože zákon jasně říká, že když poruším zákaz předjíždění – a to je i zákaz předjíždění zprava –, tak mi hrozí sankce ve správním řízení 5-10 tisíc korun, sedm trestných bodů a samozřejmě i zákaz činnosti od sedmi měsíců do jednoho roku,“ dodává šéf dopravní policie Tomáš Lerch.