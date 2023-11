Dopravní nehody stále častěji způsobuje agresivita za volantem. Kampaň poradí, jak se chovat k ‚řitičům‘

Třetí listopadová neděle je po celém světě věnovaná obětem dopravních nehod. Podle policejních statistik za posledních deset let na českých silnicích zemřelo přes pět tisíc lidí. Stále častější příčinou nehod, včetně těch tragických, přitom bývá zbytečná agresivita, se kterou se řidiči v provozu setkávají dennodenně. Praha 18:19 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třetí listopadová neděle je po celém světě věnovaná obětem dopravních nehod (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zrovna támhle na dálnici se někdo rozhodl, že ten před ním jede příliš pomalu, takže ho objel. Upřímně řečeno, tohle je něco, co zvláště v Německu je na dálnici natolik tvrdě trestáno, že za to hrozí i zabavení řidičského průkazu,“ říká mi o agresivitě za volantem dopravní expert Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

„Dochází k nervózním situacím, kdy na vás někdo takzvaně problikne nebo na vás zatroubí, lepí se vám na zadek a podobně. Pak už stačí jen nějaké malé přibrzdění, které je vynuceno nějakým momentem, a dojde k havárii,“ dodává.

Policie sama potvrzuje, že se s agresí na silnících setkává stále častěji.

„K celé řadě agresivních projevů se dostáváme tak, že nám je dá nějaký oznamovatel – takže natočí video, nebo informaci vyfotí jiný účastník provozu,“ pokračuje preventistka policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.

Za agresivní chování lze považovat i to, když se řidič takzvaně lepí na zadní nárazník auta před sebou.

„Asi nejčastější přestupková jednání jsou překročení povolené rychlosti stanovené pravidly nebo dopravní značkou, předjíždění vpravo, ohrožení protijedoucího řidiče při předjíždění. Může tam být i náhlé bezdůvodné snížení rychlosti, zabrzdění nebo zastavení,“ vysvětluje Zuzana Pidrmanová z policejního prezidia.

Jak na ‚řitiče‘?

Změnit chování agresivních řidičů má kampaň platformy Vize Nula, která se snaží snížit nehodovost v Česku na minimum. Platforma kampaň nazvala „Řitiči“. Název je odvozený od slova řítit se.

„Dáváme radu, jak zvládnout první sekundy, kdy to v člověku začne bouřit a říká si ‚tohle si přece nenechám líbit‘. Čili říct si ‚kašlu na to, tohle mi za to nestojí, ten člověk je prostě pomatený, nemá to v hlavě v pořádku a já přece nejsem na úrovni šílence, abych se s ním tady pouštěl do nějakého přetahování‘,“ vysvětluje Roman Budský z Vize Nula.

K tomu vznikla vtipná videa, která se objeví nejen na sociálních sítích, ale také na webových stránkách věnovaným agresivitě za volantem. Platforma také usiluje o to, aby byla agresivita definována v zákoně. Ministerstvo dopravy, ale zatím o podobném kroku neuvažuje.

„Naším cílem není vkládat definici, která bude nepoužitelná. Ta definice musí vzejít ze spolupráce zejména s policií, která ji musí aplikovat na silnici. Rádi na tom budeme spolupracovat s platformou (Vize Nula, pozn. red.),“ říká ředitel odboru agend řidičů ministerstva dopravy Stanislav Dvořák.