Tablet místo volantu? Na polygonu v Milovicích se testuje první auto řízené systémem drive by wire

Aby autonomní auto jelo bezpečně samo, potřebuje podle odborníků téměř třicet senzorů. Mnohé z nich se testují v České republice, konkrétně na ploše bývalého letiště v Milovicích. Jedním z prvků autonomního řízení, který tady prověřují, je i ovládání vozu pomocí tabletu namísto volantu. Reportáž Praha 13:49 14. prosince 2023

„Jde o takzvaný systém drive by wire neboli řízení po drátě. Jak budete tabletem otáčet a zrychlovat, přesně podle toho se bude auto chovat. Budete ho ovládat jako James Bond,“ směje se Gabor Iffland z technologické společnosti Valeo.

Jeho kolega Khalil, který všechno jistí na místě řidiče, mi vysvětluje, že tabletu se nemusím dotýkat. Stačí, když s ním budu točit jako s volantem.

Beru tedy do ruky tablet a v rovné poloze ho pomalu naklápím, aby se auto dalo do pohybu. Když chci přibrzdit, musím zařízení naklopit zase zpátky k sobě.

Aby auto zatočilo trochu vlevo, je potřeba tabletem otočit jako volantem a zároveň ho opět naklopit, abych přidala rychlost. Řidič Khalil je trochu nervózní, protože auto pod mou nezkušenou rukou kolísá od kraje ke kraji.

Drive by wire

„To, co vidíte uprostřed, je další ovládací panel. V kufru je další elektronika, která s tím je propojená,“ ukazuje Gabor Iffland. „Jakmile autonomní auto dostane různé signály ze senzorů – ať už je to radar, lidar, kamera, nebo ultrazvukový senzor –, spočítá a udělá nějaké rozhodnutí, tak ho musí umět předat do řízení.“

„My jsme to teď dělali manuálně, respektive vy jste to dělala pomocí tabletu,“ dodává, zatímco se snažím auto znovu rozjet.

Udržet rovný směr není vůbec jednoduché, ale teď se mi to celkem daří. A tak z 13kilometrové rychlosti přidáváme na 20kilometrovou.

„Tento systém jsme vyvinuli společně s Technickou univerzitou Ostrava, Vysokou školou báňskou. Je to pro nás výborná spolupráce a stále pokračujeme ve vývoji,“ dodává Khalil.

Mezikrok k samořiditelnosti

„Už vám to jde výborně,“ chválí moje nově nabyté řidičské umění Gabor Iffland a vybízí mě, abych si zkusila něco odvážnějšího – otočit auto na zasněžené ploše o 180 stupňů. A tak tablet v ruce úplně přetáčím, a protože je potřeba přidat i rychlost, musím ho zároveň naklonit.

Manévr je úspěšně za námi, a tak opět srovnávám směr jízdy a zrychluji, teď už zhruba na třicetikilometrovou rychlost. Zážitek z jízdy to je úžasný.

„Má to hodně fanoušků, ale s tabletem můžete řídit jen na testovací trati. Bohužel ho nemůžete mít ve svém autě,“ připomíná mi Khalil, že tablet jen mezikrokem k samořiditelnosti.

Senzory a řídicí jednotka

„Stejně jako dneska tabletem dáváte pokyn ke zrychlení, tak může řídicí jednotka autonomního řízení dát pokyn k zrychlení,“ potvrzuje Gabor Iffland. „Výsledným produktem bude auto, které má interface drive by wire a na základě senzorických dat předá pokyny do řízení.“

Končíme zkušební jízdu, a tak přetáčím tablet pod úhlem, kdy už nevidím na displej, a auto zastavuje.

„Zmáčknutím červeného tlačítka systém vypnete a auto se dostane zpátky do normálního módu ovládání volantem a pedály,“ uzavírá Gabor Iffland. Teď můžete pohybovat tabletem, jak chcete, ale auto stojí na místě.