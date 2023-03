E-paliva nedávají smysl, říká zastánce elektomobility. ‚Mohou ale posloužit starým vozům,‘ tvrdí petrolejář

Česko nepodpoří v Evropské unii zákaz prodeje nových osobních aut se spalovacími motory, pokud nebude možné v autech využívat syntetická paliva. Podle zastánce elektromobility Jana Staňka žádný spalovací motor nemůže být „zelený“. Petrolejář Ivan Indráček ale upozorňuje, že e-paliva mohou posloužit starým vozů, kterých bude i v roce 2030 v Česku většina. PRO A PROTI Praha 19:50 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Proces výroby syntetických paliv je velmi neúčinný, jdete proti fyzice,“ tvrdí propagátor elektromobility Jan Staněk (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Proces výroby syntetických paliv je velmi neúčinný, jdete proti fyzice,“ uvádí v Pro a proti propagátor elektromobility Staněk, který stojí za webem Electro Dad.

V případě elektromobilu se elektřina z obnovitelných zdrojů uloží do akumulátoru a zhruba 70 procent z ní se dostává na kola vozu. „Syntetické palivo na druhém konci světa vyrábíte ze zeleného vodíku, pak musíte pojmout CO2 z atmosféry a jejich smícháním vyrobíte palivo, které vezete zase zpátky. To je pět až desetkrát méně energeticky účinné.“

Předseda Unie nezávislých petrolejářů Indráček souhlasí, že spalovací motor je nejméně pětkrát energeticky méně výhodnější než elektromobil.

„Nicméně nejsme v situaci, kdy bychom byli schopni nahradit spalovací motory v dopravě elektřinou v baterii. Potřebujete pohánět nákladní vozy, letadla, zásobovat armádu, záchranný systém a tam všude baterie dnes a možná nikdy nebude schopna uspokojit potřeby.“

Syntetická paliva mají mnohem větší hustotu energie na kilogram ve srovnání s akumulátorem. „Takže opravdu budou aplikace, jako dálkové lety, které dnes jsou s bateriemi nemyslitelné. Ale v oblasti osobních automobilů syntetická paliva smysl nedávají. Rozhodně ale nemůžeme mluvit o bezemisní dopravě,“ tvrdí Staněk.

Cena jako argument

Ten dodává, že cena e-paliv bude vysoká. „Může to být 150 až 200 korun za litr, takže teoreticky je můžete chtít používat, ale prakticky je použijete jen tam, kde to někdo bude ochoten zaplatit. I v nákladní dopravě se vyplatí přejít na elektrickou trakci,“ věří zastánce elektomobility.

„Pokud bude naplněn nejoptimističtější scénář, tak na českých silnicích bude v roce 2030 asi půl milionu elektromobilů a asi 6,5 milionu osobních nebo lehkých dodávkových vozidel se spalovacím motorem. Chceme-li dekarbonizovat, musíme se zabývat i těmito vozy. I menší příměs syntetického paliva celkově snižuje emise,“ ujišťuje petrolejář.

Podle něj to, jestli se e-paliva ujmou, bude záležet na tom, jestli věda, technologie a investoři dokážou cenu těchto paliv stlačit tak, aby jejich užívání mělo ekonomický smysl.

Propagátor elektromobility dodává, že by rozvoj syntetických paliv měl být zaštítěn ujištěním autorit, že byla opravdu vyrobena zelenou cestou. „Ale pořád jde o proces spalování, který je neúčinný, emituje spoustu tepla, oxidů dusíku, prachových částic,“ říká Staněk.

Podle něho je tu také riziko, že nebudou fungovat filtry pevných částic a katalyzátory, jak to vidíme u starších vozů. „Toto riziko u elektrických nebo vodíkových vozidel nehrozí,“ konstatuje Jan Staněk.

Výroba syntetického paliva z vodíku je neefektivní, uznává petrolejář. „Ale abychom mohli založit mobilitu na vodíku, je třeba kompletně vytvořit infrastrukturu a řešit jeho převoz. U syntetických paliv využíváme kompletně to, co už existuje, a to jsou obrovské úspory,“ doplňuje další z výhod e-paliv Ivan Indráček.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu nahoře v článku. Moderuje Lukáš Matoška.