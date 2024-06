Efektivnější kontrola kamionů. Ministerstvo dopravy připravuje nová pravidla pro dopravní inspekci

Ministerstvo dopravy chce zefektivnit kontrolu kamionů a dalších aut, u kterých prověřuje třeba váhové limity nebo technický stav. To bylo dosud náplní práce Centra služeb pro silniční dopravu, příspěvkové organizace resortu. Ta se má nově změnit v Inspekci silniční dopravy a ministerstvo chce také rozšířit její pravomoci. Praha 17:31 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo dopravy připravuje nová pravidla pro dopravní inspekci (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Dosavadní systém je podle šéfa resortu Martina Kupky z ODS neefektivní. Zaměstnanci Centra služeb pro silniční dopravu totiž nemohou auta kontrolovat sami, protože ze zákona nemají pravomoc zastavit vozidlo. U kontrol tak museli být i policisté. Kromě zlepšení kontrol změna podle ministra Kupky pomůže i k efektivnějšímu postihu řidičů, kteří nedodržují předpisy.

„Bude možné ukládat blokové pokuty na místě a vybírat kauce, se kterými v současné době zákon počítá v souvislosti s těmi, kteří se v tomto směru opakovaně dopouští přestupků. Totéž bude platit i pro řidiče ze zahraničí, kteří mohli hřešit na to, že je kontrola nezastavila,“ říká Kupka.

Zaměstnanci nově vzniklé inspekce by podle návrhu taky měli mít možnost řidičům odebrat tzv. malý technický průkaz nebo registrační značku. Kontroloři u kamionů a autobusů prověřují například váhové limity, technický stav vozidla anebo dodržování povinných přestávek.

Ministr Kupka tvrdí, že se po zavedení nových změn nezvýší počet kontrolorů, protože nevznikne nový úřad, pouze se změní ten stávající. Co ale bude jinak, je počet mobilních jednotek, které řidiče kontrolují. Teď jich je 21 a ministr Kupka chce jejich počet o jednu navýšit. A v plánu jsou ještě další změny.

„Chceme zároveň zajistit dvě nové jednotky zaměřené na měření emisí silničního provozu a chceme rozšířit možnost na dvě speciální jednotky mobilní stanice technické kontroly,“ vysvětluje ministr dopravy.

Majáky a stejnokroje

Inspektoři by taky měli mít nově modré majáky na autech a nosit stejnokroj. Ten ale bude odlišný od toho policejního, aby je bylo možné rozeznat. Kvůli rozšíření pravomocí bude muset ministerstvo změnit hned několik zákonů.

Úpravy jsou teď v meziresortním připomínkovém řízení a vláda by je podle Kupky mohla projednat co nejdřív, aby se v létě dostaly do Poslanecké sněmovny. Inspekce silniční dopravy by pak mohla fungovat od poloviny příštího roku.

Policisté změny vítají, protož podle nich mohou pomoci k tomu, aby se mohli věnovat dalším přestupkům na silnicích. Nově vzniklá inspekce taky podle policistů zvýší odbornost kontrol.

„Jako možné riziko vidíme situace, kdy nebudou příslušníci inspekce disponovat dostatečnými kompetencemi. V této souvislosti jsme uplatnili několik podstatných připomínek v rámci legislativního procesu. S kontrolami budeme pokračovat v rámci specializovaných článků, jako jsou oddělení silničního dohledu nebo dálniční oddělení,“ říká mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Rozšíření pravomocí a založení Inspekce považují za přínosné taky autodopravci. Podle mluvčího sdružení Česmad Bohemia Martina Felixe je ale potřeba, aby se Inspekce nezaměřovala na některé přestupky, které řidiči neovlivní.

„Setkáváme se například s několikaminutovým překročením doby pro řízení, které je pokutováno. V našich podmínkách, kdy například u Brna se stojí hodinu nebo šest hodin bez odstavných pruhů, kde by se dalo zastavit, je špatně, že na takovýchto maličkostech někdo bazíruje,“ myslí si Felix.

Podle Felixe je ale dobře, že inspektoři budou moci kontrolovat i zahraniční vozidla. Řidiči z některých zemí totiž podle něj jezdí v takových, která technicky neodpovídají českým pravidlům.