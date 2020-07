Češi nechali loni ekologicky sešrotovat téměř 180 tisíc aut, což je nejvíce za posledních 11 let

Stále více Čechů nechává své staré auto ekologicky zlikvidovat. Specializovaná zařízení, kterých je v Česku asi 500, auta většinou ručně rozebírají a třídí z nich různé druhy materiálů. Ty pak odvážejí k dalšímu zpracovnání. Podle ministerstva životního prostředí šlo loni na ekologické sešrotování téměř 180 tisíc aut - nejvíce za posledních 11 let. Praha 10:47 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministerstva životní prostředí nechali Češi loni zrecyklovat téměř 180 tisíc aut - nejvíc za posledních 11 let. (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vozidlo je zváženo, vyfoceno, začnou se z něj vypouštět kapaliny - olej z motoru, olej z převodovky, vypustí se brzdová kapalina, chladivo z klimatizace a olej z tlumičů,“ popisoval Radiožurnálu začátek procesu likvidace majitel jedné pražské provozovny pan Jiří.

Aby se z vozidla dal vyčerpat benzín, musí se zvednout heverem. Speciální vrtačkou se provrtá nádrž a vysají se z ní veškeré pohonné hmoty. Vysáté palivo se pak ve speciálních sudech odváží do rafinérie v Kralupech nad Vltavou, která ho zpracuje. Jakmile pracovníci auto zbaví všech kapalin, začnou vůz ručně rozebírat.

Odstrojení jednoho auta trvá zhruba dvě hodiny. Holé konstrukce pak putují na recyklaci do hutí po celé České republice. Za sešrotování auta se nic neplatí, je zdarma.

„Pokud je vozidlo kompletní, tak je to zcela zdarma. Je možnost u určitých typů vozidel získat nějakou finanční odměnu. To se pak řeší podle hmotnosti vozidla, stáří vozidla, samozřejmě na to má velký vliv aktuální cena kovů na světové burze,“ vysvětloval Jiří.

Poté, co pracovníci auto rozeberou, vystaví provozovna bývalému majiteli potvrzení o ekologické likvidaci vozu. Bude ho potřebovat na úřadě k odhlášení auta z registru vozidel. Tam vrátí registrační značku auta a předloží další doklady.

„Na úřadě je třeba předložit doklad totožnosti, technický průkaz a doklad o ekologické likvidaci vozidla, popřípadě jiný doklad potvrzující zničení vozidla. Zánik vozidla je možné vyřídit na počkání, v komplikovanějších případech pak do 30 dnů,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík.