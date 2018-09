Změny platné od září. Některé automobilky k benzinovým motorům nově montují filtry pevných částic

Filtr pevných částic. Od roku 2010 pevná součást dieselových motorů, od letoška jde o novinku u motorů benzinových. U vybraných benzinových modelů počítají s filtrem Škoda Auto, BMW, koncern PSA nebo Mercedes. Ty i další automobily po filtrech pevných částic u benzinů sáhly kvůli přísnější emisní normě, která začíná platit od září. Praha 9:23 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Ve všech TSI motorech budou nyní montovány filtry pevných částic, ale abychom nestrašili řidiče, je potřeba dodat, že životnost těchto filtrů pevných částic je dimenzována na životnost celého auta,“ říká Radiožurnálu mluvčí automobilky Škoda Pavel Jína.

„Důvodem toho, proč filtry pevných částic pro benzinové motory jsou méně údržbové, je, že výfukové plyny mají vyšší teplotu. Tím pádem dochází automaticky ke spalování. V případě, že by se filtr zanášel, tak vůz automaticky zvolí režim, kdy do motoru vhání méně kvalitní směs, a zvyšuje tak teplotu. Celý filtr pevných částic tak vypaluje spaliny.“

Podle Jíny to znamená, že u filtrů zážehových motorů nehrozí to, co se děje u dieselů, kde se filtr často zanáší. Šéfredaktor magazínu Automobil Jiří Duchoň je ale opatrnější, vše prý ukáže až čas.

Zároveň připomíná, že ne všechny automobilky musely kvůli přísnějším limitům sáhnout u zážehových motorů po filtrech pevných částic.

„Například Toyota u svých motorů s nepřímým vstřikováním paliva plní tuto normu i bez instalace filtrů pevných částic,“ uvádí Duchoň s tím, že i tak kvůli nové ekonormě zmizela z trhu řada motorů.

Benzinové motory kvůli normě podraží

„Neznamená to ale, že by tyto motory nebyly schopny splnit nové limity, jde spíš o to, že ne všechny automobilky stihly naplánovat jejich homologaci. Takže je pravděpodobné, že většina těch motorů, které teď mizí z nabídky, se v nabídce později objeví,“ popisuje Duchoň.

Ještě jeden rozměr má nová emisní norma – benzinové motory kvůli ní podražily. Podle analytika společnosti EY Petra Knapa zhruba o dvě procenta, tedy řádově o několik tisíc.

„Když se pohybujeme v úrovni dvou procent, tak se bavíme zhruba o desetitisícovém zdražení u půlmilionového auta. Je to vždycky alchymie: někde máte lepší výbavu, tak jste trochu zdražil. To zdražení tak může být fakticky ještě o něco nižší,“ řekl Radiožurnálu Knap.

Mírný nárůst cen benzinových aut pozoruje i společnost PricewaterhouseCoopers.