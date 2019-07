Šéf Škody pro Česko: Elektromobilem to do Chorvatska v nejbližší době půjde těžko, do Alp bez problémů

Každým dnem se pro automobilky blíží klíčový rok 2021, kdy bude muset 100 % nových prodaných automobilů splňovat emisní limity stanovené Evropskou komisí. Jak se s tím chce vyrovnat česká Škoda? A v čem spatřuje budoucnost? „Elektromobily určitě budou do budoucnosti hrát velkou roli. Jak velkou ale nezáleží jenom na nás, ale i na vnějších faktorech,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál šéf Škody Auto pro Česko Luboš Vlček. Praha 11:44 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové emisní limity počítají s tím, že strop pro jednotlivé automobily bude 95 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr. Ilustrační foto | Zdroj: Škoda Auto

Nové emisní limity počítají s tím, že strop pro jednotlivé automobily bude 95 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr. Tento limit přitom v současnosti splňuje jen Norsko.

Meziročně navíc průměrné emise rostly, protože na trhu jsou stále populárnější vozy třídy SUV. Stále víc nadějí se tak vkládá do elektromobilů. Česká automobilka Škoda představila své modely v květnu a na trh s nimi chce jít příští rok. Podle šéfa Škody Auto pro Česko Luboše Vlčka jsou právě elektromobily pro budoucnost trhu s auty klíčové.

Jaká byla vaše reakce, když jste se v lednu 2019 dozvěděl, že došlo k finálnímu schválení přísnějších emisních limitů?

Dramatické překvapení to nebylo. My jako automobilový sektor jsme zvyklí a dlouhodobě pracujeme na optimalizaci emisního mixu. Vnější legislativní svět nám finálně limity jenom upřesňuje nebo případně stanovuje. Pravdou je, že v posledních letech se dynamika a rychlost zvyšuje a nově dohodnuté cíle od roku 2020 do roku 2025 a následně 2030 jsou něčím novým. V čase, rychlosti i progresi. Takže to je velká výzva pro celý automobilový sektor. Na druhou stranu jsme my jako firma a součást koncernu Volkswagen jasně deklarovali, že ctíme dohody pařížského klimatického summitu.

Říkáte výzva. Jak je teď reálné, že Škoda emisní limity v roce 2021 bude naplňovat?

Programy směrem k lepšímu životnímu prostředí máme již dlouhá léta. Nebude to ale stačit bez elektrických automobilů. Proto do roku 2022 chceme mít deset různých elektrifikovaných modelů z celkových zhruba 30. V tom je obrovská investice ve výši asi dvou miliard euro. Nejenom do samotných aut, ale i dalších technologií. Chceme například našim klientům zajistit minimálně 7000 nabíjecích bodů. Elektromobily a jejich komponenty budeme navíc vyrábět i v Česku. Závod v Mladé Boleslavi by měl první elektromobily vyrábět v příštím roce. A už letos by měl závod v Kvasinách začít s výrobou prvního hybridu Škoda Superb iV.

Splnění limitů

Data Evropské unie mluví o tom, že Škoda měla v roce 2018 průměr vyprodukovaných emisí 116 gramů CO2 na ujetý kilometr. Čísla v rámci celé EU jsou velmi podobná. Je tedy pro automobilky výhodné se teď snažit dosáhnout na emisní limity? Není finančně výhodnější přijmout pokuty a alternativní pohony vyrábět přirozeným tempem?

Podnikáme, abychom neplatili pokuty. Naším primárním cílem je na trh dostávat automobily, které osloví co nejvíc lidí. Cíl 95 gramů CO2 na kilometr je teď pro nás pevný cíl. A věřím, že s novým agregátovým mixem (různé druhy paliv: benzin, nafta, zemní plyn a další, pozn. red.), nejde samozřejmě jenom o elektromobily, se to podaří. Důležité pro snížení emisí jsou i nové benzinové a dieselové motory a další alternativní paliva jako například zemní plyn. Elektromobily ale určitě budou do budoucnosti hrát velkou roli. Jak velkou ale nezáleží jenom na nás, ale i na vnějších faktorech.

Takže věříte, že limity splníte?

Je to naším strategickým cílem. A jak jsem říkal. Chceme podnikat, ne abychom platili pokuty, ale abychom rozvíjeli podnik a zaměstnanost v České republice.

Já se ptám kvůli tomu, že se mluví o tom, že emisní limity budou mít dramatický vliv na automobilový průmysl. Obavy nad tím, jak to automobilky zvládnou, vyslovil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Takže jakým způsobem to chce Škoda zvládnout? Stihne se za rok dostat na trh tak velké množství elektromobilů? Nebo se nějak výrazně změní dieselová nabídka, která je k přírodě šetrnější?

Teď je naším primárním cílem rozvoj elektromobility, abychom limity splnili. Investice jsou skutečně velké a my teď nechceme polemizovat s administrativou. Dokážeme nabídnout alternativní paliva, dokážeme auta zdokonalovat, aby se zlepšoval dojezd, což klienty trápí nejčastěji. Ale nedokážeme úplně ovlivnit infrastrukturu a dostupnost dobíjecích stanic. Velkou část nabíjení sice budeme absolvovat doma nebo ve firmách, ale na dlouhé cesty je potřeba velmi rychle vybudovat moderní nabíjecí síť.

Budete například podobně jako firma Tesla nabízet majitelům elektrické škody vlastní nabíjecí stanice?

Prodávat elektrický automobil bude něco jiného než tradiční auto. Už od příštího roku bude každý prodejce nabízející automobily Škoda připravený nejen prodávat, ale také opravovat elektromobily. Navíc bude každý partnerský podnik Škody připravený i na nabíjení elektromobilů včetně možnosti zajistit nabíjení pro širokou veřejnost. Při koupi elektromobilu pak nebudeme nabízet jen samotné auto, ale i doplňkové služby. To může být například projektová dokumentace pro rodinný dům, malou, střední nebo větší firmu. Nabídneme i kontrolu místa, kde automobily budou stát přes noc, a další nabídky včetně vlastních wallboxů (nástěnná nabíjecí stanice pozn. red.), které budeme pod značkou Škoda nabízet.

Elektromobilem do Chorvatska

Jak ale elektromobil prodat lidem, kteří nejsou primární klientelou, v elektromobilech se tolik nevyznají, nežijí ve velkých městech a kteří se třeba zaleknou vyšší pořizovací ceny?

Nejdříve se zaměříme právě na obyvatele velkých měst a taky soukromé firmy a státní instituce. A například firmy, které mají určitý rádius, kam dojíždějí, už teď mají o elektromobily velký zájem. Ale samozřejmě že důležitá je i cena. Je potřeba lidem vysvětlit, že nejde jen o základní cenu, ale je nutné sledovat i jiné ukazatele. Například údržba elektromobilu je mnohem jednodušší a lacinější, stejně tak spotřeba. Pokud má klient dobrý tarif na elektřinu, tak je to velmi lukrativní.

Jak ale tohle vysvětlíte zákazníkům?

Tak právě od toho máme naše poradenství. Pokud přijde klient a vysvětlí nám, co od nového auta chce, tak mu řekneme, jestli pro něj teď elektromobil je vhodný nebo ne. Asi se shodneme, že na cesty do Chorvatska to ještě nějaký čas nebude. Na běžné pojíždění je to ale podle mě už teď naprosto vhodná volba.

A v cílovém roce 2030 si už cestu do Chorvatska elektromobilem představit dokážete?

Dokážu si představit, že západním směrem se nám bude vyrážet mnohem lépe, možná i na jih směrem do Rakouska a do Alp. Na východ to samozřejmě bude složitější, ale například Maďarsko je na tom v současnosti lépe než Česko. A je možné, že se Chorvati sami rozhodnou to vzít i jako jistý způsob reklamy a možnosti, jak přilákat movitější klientelu.

Teď jsme tu hodně zmiňovali infrastrukturu, ale jaké jsou další věci, které stát může zařídit.

Já bych tady ještě chtěl stát trochu bránit. Samozřejmě, že má z evropských peněz dotace na budování infrastruktury a bylo by dobré, aby se ten projekt urychlil. Ale není to jen o státu. Máme tu například velmi movité energetické společnosti, které také mají na kvalitní infrastruktuře svůj zájem. Zajímavé odvětví bude pro mě například bateriový management. Ten, kdo zvládne v Evropě tento obor, tak může mít velkou výhodu. V současnosti jsou výrobci automobilů závislí především na Asii, takže tady je řada šancí.

Říkal jste, že už předběžnou klientelu máte. Je i ze státních institucí?

Už máme prototypy auta Citigo-e iV, které by mělo na trh přijít na přelomu let 2019-20, a ty samozřejmě nabízíme a ukazujeme klientům. Co se týče státní správy, tak ta může sehrát důležitou roli a jít příkladem. V rámci emisních limitů ostatně přislíbili větší využívání čistších aut i samotné státy.

Omezení SUV?

Mluví se i o využití elektromobilů v módu carsharingu, tedy ve sdíleném vlastnění a používání vozidel. Je to něco, co Škodu Auto zajímá?

V současnosti pozorujeme souběh dvou velkých klientských skupin. Jedna skupina jsou klienti tradiční, kteří pořád chtějí auta vlastnit. V druhé skupině jsou klienti, kteří sice taky chtějí v nějakém časovém horizontu vůz vlastnit, ale autem chtějí jezdit okamžitě. Takže pro ně se carsharing v různých podobách nabízí jako alternativa.

Carsharing také podporuje požadavek měst na jakousi opětovnou regulaci hustoty provozu v aglomeracích. Česká republika se tomuto nevyhne, ale chtěl bych říct, že izolovaný carsharing například ve městě, jako je Praha, asi nepřinese okamžitě kýžený výsledek. Každopádně pokud se v Česku narodí takový robustní projekt, tak u něj Škoda Auto - ať už přímo nebo nepřímo - nebude chybět. Dnes ale ještě nemůžu být úplně konkrétní.

Autem cestuje podle statistik EU 1,7 pasažéra. Není tedy možností nabízet elektromobily právě sdíleným službám ve městech? Dávat možnost lidem, aby vyšší cenu elektroauta dorovnali tím, že vůz bude využívat víc lidí?

Je to samozřejmě součástí logiky i našeho uvažování, ale opět budeme potřebovat dobíjecí infrastrukturu a podobně. Ale je to přesně tak – vyšší využití automobilu, pokud možno na delší dobu, může náklady na využívání na jeden kilometr výrazně snižovat.

Poslední otázka souvisí opět s emisemi a jde o budoucnost SUV. V posledních letech se jich prodávalo hodně, zároveň ale emise u nich jsou vyšší. Je do budoucna nutné upozadit SUV, přestože jde o lukrativní trh?

To je složitá otázka, pro všechny obchodníky napříč značkami. SUV segment je teď opravdu neskutečně trendový. Osobně se domnívám, že nemůžeme klientům něco zakazovat, pokud po tom oni sami budou toužit. Je ale nutné říci, že určitá optimalizace nabídky modelů proběhne. A je asi férové říct i to, že tyto automobily budou dražší, než jsou dneska.

Každopádně myslím, že výrobce automobilu by byl sám proti sobě, kdyby žádané zboží, za které je klient ochotný si připlatit, stahoval z nabídky. Variabilita se nějakým způsobem bude dostávat do normálu, už třeba nebude tak široká, ale pokud si klient bude chtít připlatit, tak tu možnost mít bude.