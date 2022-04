Firmy hledají způsoby recyklace baterií elektroaut. Některé je rozkládají, jiné mění v ‚powerbanky‘

Automobilky dál řeší, co udělat s vysloužilými bateriemi z elektromobilů. Přestože jsou auta na elektrický pohon k životnímu prostředí šetrnější než běžné vozy, nemusí to platit v případě, až doslouží. Praha 16:49 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po evropských silnicích by za osm let mohlo jezdit podle odhadů unie až 30 milionů elektrovozů. Životnost baterií automobilky odhadují na osm až patnáct let | Zdroj: Reuters

Po evropských silnicích by za osm let mohlo jezdit podle odhadů unie až 30 milionů elektrovozů. Životnost baterií automobilky odhadují na osm až patnáct let. Pak jejich kapacita klesne pod 70 procent a už nebude stačit k provozu elektromobilu. Společnosti je proto plánují recyklovat nebo využít jako úložiště elektrické energie.

Jedno takové energetické úložiště testuje společnost Škoda Auto. Takzvanou „powerbanku“ má u svého dealera v Praze.

„V České republice běží pilotní projekt, kdy se z těchto modulů dělá takzvaná ‚powerbanka‘, do které si dealer může přes den ukládat energii, například ze solárních panelů, a potom v případě špiček nebo v případě dražšího proudu se může proud z těchto ‚powerbanek’ využívat,“ popisuje mluvčí Škody Auto Pavel Jína.

Do budoucna plánuje automobilka nabízet úložiště energie taky pro domácnosti. Podle pověřence pro čistou mobilitu Ministerstva dopravy Jana Bezděkovského se dají vysloužilé baterie z elektromobilu použít třeba taky u dobíjecích stanic.

„Vy nemusíte mít tak velký příkon ze sítě pro tu danou dobíjecí lokalitu, ale můžete tam instalovat takové energetické úložiště,“ popisuje.

Životnost baterií v elektromobilech odhadují automobilky až na patnáct let. Společnosti, které auta na elektrický pohon vyrábějí, uvažují taky o recyklaci baterií.

Některé automobilky kvůli tomu investují nemalé peníze do továren, kde chtějí baterie částečně recyklovat. Materiál k recyklaci ale momentálně chybí, říká generální ředitel Fordu pro Českou republiku Attila Szabó.

„Bude zapotřebí stanovit, jakým způsobem budeme baterie recyklovat. Zatím toho na recyklaci baterií moc není. Na to budeme potřebovat více let, abychom měli dostatečné množství starých baterií. Samozřejmě jde o to, aby se mohly i znovu používat,“ vysvětluje.

Aby všechny použité baterie prošly na konci svého životního cyklu recyklací, chce koncern Volkswagen včetně automobilky Škoda. Vybudoval kvůli tomu továrnu v Německu, doplňuje mluvčí společnosti Škoda Auto Pavel Jína:

„Už dneska běží pilotní závod na recyklaci baterií, kde v té počáteční fázi od roku 2020 zpracovávají pracovníci přibližně 1200 tun baterií ročně, což koresponduje přibližně s 3000 vozidly,“ říká.

V těchto továrnách baterie z elektromobilů rozeberou, rozdrtí a zpracují. Zpět by měli získat suroviny jako je nikl, měď a kobalt, které mohou být znovu použity například při výrobě nových bateriových článků. Evropská komise 17. března schválila na Radě ministrů životního prostředí návrh na řízení, jak se má zacházet s bateriemi, včetně těch z elektrických aut.

Komise požaduje, aby měla každá baterie v elektromobilu něco jaký svůj rodný list, říká mluvčí Ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát. „S detailními informacemi o jejím chemickém složení, fyzikálních vlastnostech a tak podobně. Tyto informace jsou zásadní pro zpracovatele recyklační firmy, které se dnes k podobným informacím dostávají velmi obtížně,“ popisuje Charvát.

O tom, co se nakonec bude dít s vysloužilými bateriemi z elektromobilů, rozhodne Evropský parlament. Evropská komise mu návrh předloží během dubna.