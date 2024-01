Když stát dotuje elektromobily pro firmy, ať podpoří i soukromé osoby, říká šéf asociace

Od začátku roku můžou firmy v České republice žádat o dotace na nákup elektromobilů. Na jedno auto může zvýhodnění činit až 200 tisíc korun. Vláda očekává ze strany podnikatelů velký zájem. Podpora pro soukromé osoby zatím plánovaná není, v jiných zemích Evropy ovšem funguje. Měl by český stát následovat jejich příkladu a podpořit nákup elektroaut i pro jednotlivce? Pro a proti Praha 0:10 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správná motivace a nástroje podpory přitom budou důležité i pro české výrobce a ekonomiku | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

„Vždycky uvažujeme tak, aby každá veřejná koruna byla investována co nejefektivněji. Když se podíváme na současný vozový park a na to, jak se v Česku pořizují nová auta, tak v naprosté většině je nakupuje podnikatelský sektor,“ říká vrchní ředitel sekce hospodářství na ministerstvu průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Stát od ledna spustil dotace na elektroauta pro firmy. Je to účinný nástroj podpory elektromobility? A neměl by pobídku rozšířit i na soukromé osoby? Diskutují Eduard Muřický a Lukáš Hataš

S výhodností dotací pro podnikatelský sektor souhlasí i ředitel Asociace pro elektromobilitu Lukáš Hataš. Subvence pro soukromé osoby by ale zahrnul do budoucích plánů.

„Vláda by měla jít směrem dlouhodobého plánu tak, aby bylo jasné, jaké podpory budou,“ myslí si.

„Chtělo by to dlouhodobější koncepci na podporu elektromobility, aby občané věděli, s čím mohou do budoucna počítat, a nemuseli každý půlrok řešit jiné podmínky,“ dodává.

Dotace pro jednotlivce zatím nejsou plánované kvůli jejich nízké efektivitě. „Elektromobil je dražší než klasické auto. S penězi, které máme k dispozici, bychom vzhledem ke koupěschopnosti občanů nedokázali uspokojit jejich poptávku,“ vysvětluje Muřický.

Vyrovnaná cena

Asociace pro elektromobilitu nicméně oceňuje i aktuální akci.

„Každá podpora elektromobilů je cenná. Elektromobily, které se prodají v letošním roce do firemního segmentu, se velmi pravděpodobně za tři až pět let dostanou i do segmentu občanů, takže podpora pro soukromníky už tam de facto je dneska nepřímo,“ analyzuje Hataš.

Dotace podle něj navíc mohou mít pozitivní vliv na cenovou politiku automobilek. „Cenová parita se začíná srovnávat a dotace tomu pomáhají, protože všichni výrobci se zvyšujícím se objemem výroby snižují své náklady na kusovou cenu,“ podotýká.

„Potřebujeme, aby se cena vyrovnala, protože provozně jsou elektromobily násobně levnější než spalovací auta,“ myslí Hataš.

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že vliv na cenu nemusí být jenom pozitivní. „Když se podíváte na státy, které už zrušily nebo omezily podpory, tak tam vidíte následné propady prodejů až o 50 procent,“ srovnává Muřický.

„A když se podíváte na průměrné hodnoty prodaných vozů tam, kde se poskytují velkorysé dotace, tak jejich ceny jsou významně vyšší než u nás. Každá mince má dvě strany a s dotacemi nejsou spojené jen výhody,“ myslí si Muřický.

Motivace pro automobilky

Poskytování dotací podnikatelskému sektoru dává smysl i z jiných než finančních důvodů.

„V okamžiku, kdy zadotujete auto, které bude jezdit dva tisíce kilometrů za rok, jsou peníze vynaloženy neúčelně,“ upozorňuje Hataš.

„Potřebujete na silnici dostat auta, která budou jezdit desítky tisíc kilometrů za rok, anebo naopak budou sloužit někomu, kdo by si za svůj normální plat nebyl schopen běžné auto pořídit,“ říká.

Limitem dotace je její maximální výše jeden a půl milionu korun na každý vůz. Pro evropskou politiku by bylo výhodné upřednostňovat domácí značky, tím ovšem dotace podmínit nelze.

„Jsme součástí Evropské unie, máme pravidla vnitřního trhu a nemůžeme si například říct, že se budou dotovat jenom auta, která jsou vyráběna na území České republiky,“ připouští Muřický.

Existují ovšem nástroje, jak kupující k pořízení vozů evropských značek přimět. „Není možné dělat protekcionistické kroky, ale určitě by bylo možné motivovat správným nastavením automobilky, aby vyráběly menší auta, která na trhu dnes chybí,“ navrhuje Hataš.

Správná motivace a nástroje podpory přitom budou důležité i pro české výrobce a ekonomiku.

„Jsme země, pro kterou je automobilový průmysl klíčový. Naší snahou je udržet výrobu v České republice, takže děláme různé formy investičních pobídek a dotací pro výrobce,“ uzavírá Muřický.

Více podrobností o budování infrastruktury, energetické koncepci a ekologičnosti elektromobilů si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse výše.