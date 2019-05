Elektromobily pod dohledem kardiologů. Doktoři budou zkoumat, zda mají vliv na srdeční implantáty

Ať už je to Tesla, Nissan nebo Škoda - automobilový svět se tak trochu 'zbláznil' do vozů na elektřinu. A kvůli tomu vyvstává řada otázek i v medicíně.

„Pro nás je velmi důležité, abychom měli jasná data o bezpečnosti pro naše pacienty, kteří jsou dlouhodobými nositeli implantátu, ať už se jedná o kardiostimulátor nebo implantabilní kardiovertr-defibrilátor (zkráceně ICD, pozn. red.),“ vysvětluje pro Radiožurnál přednosta 1. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Miloš Táborský.

V Česku má srdeční implantát léčící arytmii přes čtvrt milionu lidí. A kardiologové proto chtějí otestovat, jestli mohou tito lidé řídit elektromobil.

„Cílem výzkumu je zjistit, zda nedochází v průběhu jednotlivých režimů jízdy k elektromagnetické interferenci, která má v obecné rovině možnost zainhibovat kardiostimulátor nebo ICD, a vyřadit tak systém po určitou limitovanou dobu z provozu, a tím potenciálně ohrozit naše pacienty,“ dodává Táborský.

Výzkum začne v červnu, nejprve ho ale musí schválit etická komise Fakultní nemocnice v Olomouci. Do testování se zapojí padesátka pacientů. Elektromobilem budou jezdit, couvat a nabíjet ho. Po dvou měsících bude jasné, jestli elektromagnetické pole elektromotoru má, nebo nemá na srdeční implantáty vliv.

„V autě budou kamery, které budou ukazovat, jak to probíhá, aby to bylo transparentní. Budeme studovat jednoho konkrétního světového velkého výrobce aut a proti tomu budou nositelé jednoho renomovaného typu implantátů světového formátu,“ upřesňuje výzkum Táborský.

Žádné problémy, hlásí Němci

Podobný výzkum už loni provedli němečtí kardiologové, na vážnější problémy nepřišli. „Primárně se bavíme o indukci proudů do těla. Proudy pak potenciálně obtékají kardiostimulátor a mohou narušit jeho funkce,“ říká Lukáš Jelínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

„Primárním problémem není elektromobil sám, protože při jeho běžném provozu se nedostaneme nikam k silové elektřině, která je mezi baterií motorem. Bavíme se asi o nabíjení motoru,“ doplňuje.

Ale ani v tomto případě si Jelínek nemyslí, že by lidé se srdečními implantáty měli mít s elektromobily problém.

„Většina nabíječek má napětí kolem 500 voltů, takže proudy, které tím tečou, nejsou až tak zázračné. Jsou to stovky ampérů a to je málo na to, aby to vyvolalo nějaké velice silné magnetické pole. A vodiče jsou většinou takzvaně kompenzované, to znamená, že proud teče tam i zpět stejným vodičem. A pole klesá enormně rychle, takže expozice je velice malá,“ popisuje Jelínek.

Každý výrobce elektromobilů i dobíjecích stanic navíc musí splňovat platné zákony, které stanovují expoziční limity. Kardiologové si každopádně chtějí být stoprocentně jistí.