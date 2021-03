Česká ‚multikára‘ pojede na elektřinu i na vodík. Pracuje na tom automobilka Zebra

Nejmenší česká automobilka Zebra chce nejpozději letos v létě představit plně homologovaný malý nákladní vůz na elektřinu. Z technického hlediska půjde o velmi zajímavou událost. Jednak má být k dispozici s už několik let slibovanými českými akumulátory HE3DA a pak vývojáři slibují i vodíkovou variantu. Mělo by tak jít o vůbec první české auto s palivovým článkem. Praha 11:10 13. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní doprava (ilustrační foto) | Foto: Didgeman

Malá česká firma, která aktuálně zaměstnává zhruba patnáct lidí a ročně vyrobí kolem čtyřiceti aut, věří, že právě sázka na elektřinu z ní v příštích letech může udělat firmu minimálně evropského významu. Kromě toho, že se na elektromobily po Evropě aktuálně vztahuje několik různých dotačních programů, navíc ještě nabízejí levnější údržbu.

„V Německu a v dalších státech západní Evropy porovnávají vložené investice do komunální techniky přes ‚náklady životního cyklu‘. V horizontu pěti deseti let musí být jasné, kolik firma vynaloží na opravy za údržbu. Pokud do toho ještě zapojíte možnost sekundárního využití baterií pro stacionární úložiště, tak zjistíte, že se dá provozem těchto vozidel i šetřit,“ říká Petr Řihák.

Jeho společnost vyrábí malé náklaďáky, kterým se u nás – díky věhlasu jednoho německého výrobce – říká multikára. Zatímco osobní elektromobily se běžně potýkají se svou vysokou hmotností, protože auta musí vozit těžké baterky, Zebra u svého elektromobilu překvapivě slibuje opak, tedy hmotností úsporu.

Konkrétní technické údaje budou jasné nejpozději letos v srpnu, kdy firma svůj kompletně homologovaný elektromobil představí. V nabídce chce mít několik druhů akumulátorů. Kromě běžných Li-ion počítá i s olověnými. Auto s nimi sice ujede jen zhruba 25 kilometrů, akumulátory ale budou levné.

Baterie vyráběné v Česku

Ještě zajímavější jsou slibované české baterie HE3DA. O těch se už hodně let mluví, zatím s nimi ale technici nemají zkušenosti, baterie nebyly k dispozici. Z tohoto pohledu je Zebra bílou vránou, protože české akumulátory už v autě jezdily.

„Jejich vlastnosti jsou srovnatelné s ostatními, pro nás mají význam hlavně proto, že se vyrábějí v Česku,“ říká Petr Řihák.

Další podrobnosti k bateriím HE3DA, jejichž vývoj provází řada zvláštních peripetií, velkých slibů a odkladů výroby, jsou zatím neveřejné s odkazem na smlouvy, které teprve mají být podepsány. Zebra vyzdvihuje, že svůj dodavatelský řetězec co nejtěsněji spojuje s tuzemskými zdroji tak, aby nevznikala závislost na dodávkách s Asie. Také na samotném vývoji se podíleli výhradně čeští experti.

Na palivovém článku pracovali vědci z ÚJV Řež. Vývoj vyšel zhruba na 20 milionů korun, 11 přišlo z veřejných prostředků přes ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě akumulátorů tedy bude mít vozidlo nádrž na vodík, ze kterého bude palivový článek elektřinu pro dobíjení akumulátorů vyrábět.

Vodík by měl být od září k dispozici na pražském Barrandově, kde se připravuje vůbec první veřejná čerpací stanice.