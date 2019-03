Automobilky nezvládají dostatečně snižovat emise. Řešením jsou elektromobily, v Česku jim ale chybí zázemí

Automobilky nezvládají snižovat emise tak rychle, jak by podle evropských cílů měly. Aby splnily přísné limity, musí začít vyrábět i prodávat víc elektromobilů. Shodli se na tom zástupci výrobců, česká vláda a Sdružení automobilového průmyslu. Jak přesně by ale měla vypadat cesta ke splnění tohoto cíle, zůstává nejasné. Praha 21:45 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobíjení elektromobilu (ilustrační foto) | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

V pozemních garážích banky, která sídlí na Praze 4, stojí téměř 40 dobíjecích stanic na elektromobily. V Česku jde o největší neveřejné dobíjecí centrum. Společnost do své flotily nakoupila asi 50 elektromobilů.

„Před dvěma roky v rámci naší práce na snižování karbonové stopy, jako jeden z hlavních zdrojů znečištění jsme měli flotilu našich firemních aut,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jiří Huml z Moneta Money bank.

„Jedna z mála možností, jak karbonovou stopu omezit, což je pro nás veřejný závazek ji snížit zhruba o třetinu během pěti let, bylo přejít z automobilů na klasické spalovací motory na alternativní vozidla. Pro nás se ukázalo nejvýhodnější jít na elektromobily.“

Moneta Money bank není samozřejmě jediná firma v Česku, která se rozhodla snižovat škodlivé emise oxidu uhličitého. Třeba společnost Dáme jídlo nedávno nakoupila 35 aut na elektřinu a další chce dokupovat.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale začátkem tohoto týdne vyjádřil obavy z toho, jestli Česko dosavadním tempem dokáže vůbec dodržet přísné emisní normy. „Evropský parlament stanovil, že de facto v roce 2025 celkem 25 procent veškerých automobilů bude elektro a v roce 2030 celkem 40 procent, tak to je skutečně velká výzva. Doufejme, že to všichni zvládneme bez toho, abychom měli negativní dopad,“ uvedl premiér.

Nabíjecí stanice můžou chybět

Za dva roky by měly nové automobily vypouštět jen 95 gramů oxidu uhličitého na jeden ujetý kilometr. Pokud výrobci tento limit přesáhnout, budou za každý gram navíc platit pokutu 95 eur, tedy zhruba dva a půl tisíce korun. Letos v únoru dosahovaly průměrné emise u nově registrovaných aut v Česku 128 gramů na kilometr. Bez elektromobilů se tak zdá limit nedosažitelný a český autoprůmysl s tím musí počítat.

„Víme, že státní rozpočet není nafukovací, nicméně dívat se na to i z pohledu času. Co se stane, když neuděláme nějaká rozhodnutí teď. Co se stane za pět, osm let. O tom musíme vést debatu, kalkulace a máme – a věřím tomu, že i budeme mít – prostor jít do hloubky kalkulací a podívat se na to, co která ze stran může a musí udělat,“ doplňuje prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

Česká republika musí zrychlit podporu elektromobility. Chybí tu dobíjecí stanice a v prodeji elektrických a hybridních vozidel je Česko mezi členskými státy Evropské unie až na 18. místě.

Udělat zásadní kroky už mohla Česká republika před dvěma lety. Stát se tehdy v Memorandu zavázal k 25 bodům, mezi nimi bylo třeba vybudování přes 1000 nabíjecích stanic. Po dvou letech jich má Česká republika asi 400. A do budoucna můžou chybět.

„Neprognózujeme, možná by se dalo říct konzervativně, pro rok 2025, že nám možná bude chybět na 3000 dobíjecích stanic. Ale křivka bude v dalších letech růst exponenciálně, deficit možná naroste až na 17 tisíc stanic, a proto musíme najít cestu, možná i z evropských peněz, protože koneckonců program přišel z Evropy, nicméně bez podpory veřejné dobíjecí infrastruktury se to neobejde,“ popisuje Bohdan Wojnar.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale namítá, že stát výstavbu stanic podporuje dostatečně. „My jsme na to vyčlenili 800 milionů, takže to samozřejmě čerpají hlavně energetické firmy, jako je ČEZ, EON a další, kteří jsou dodavatelé elektřiny, takže ten program funguje,“ říká Babiš.

V České republice je aktuálně registrováno asi 2000 elektromobilů. Celkový podíl ze všech nově prodaných aut nedosahuje ale ani půl procenta. Třeba v Norsku bylo loni téměř každé třetí nové auto na elektřinu.