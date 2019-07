Škoda Auto představí svůj první elektromobil. Zájem o alternativní pohon je ale v Česku stále malý

Do roku 2021 musí automobilky snížit průměrné množství emisí u osobních automobilů na 95 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr. V současnosti je ale průměr v Evropě přes 120 gramů a meziročně navíc vzrostl. Důležitý je proto nástup elektromobilů. Ty ale podle statistik Evropské unie zatím tvoří v Evropě jen necelá dvě procenta prodejů, v Česku je podíl ještě výrazně nižší. Praha 7:01 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektromobily podle statistik Evropské unie zatím tvoří na starém kontinentu jen necelá dvě procenta prodejů. Ilustrační foto | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Co se týče samotného startování vozidla, tak je to stejné, jako u vozidla s automatickou převodovkou. Sešlápneme brzdový pedál, otočíme klíč do polohy dvě, zkontrolujeme si páku, která je v poloze parking a otočíme ještě jednou. Zvukový signál avizuje, že je vozidlo připraveno k provozu,“ říká Radiožurnálu Jan Rybák, specialista vozového parku v Monetě Money Bank.

Rozdíly ve fungování elektromobilů vysvětluje zaměstnancům banky běžně. Firma se totiž rozhodla kvůli snížení své uhlíkové stopy kupovat do své flotily už jen elektromobily.

Jak přiznává senior manažer Centra sdílených služeb firmy Petr Klička, přechod na elektromobily byl krátkodobě finančně nevýhodný. „Provozně jsou elektromobily výrazně méně náročné, než standardní auta se spalovacími motory. Problémem je vysoká pořizovací cena, která negativně ovlivňuje celkové hospodaření.“

Levnější údržba

Že je pořizovací cena elektromobilu často problémová, ví i šéf Škody Auto pro Česko Luboš Vlček.

Největší tuzemská firma plánuje kvůli dodržení emisí některé změny. Například v první polovině příštího roku chce začít prodávat své první auto čistě na elektřinu, Škodu citigo-e iV. Ta se má prodávat zhruba dvojnásobně dráž než základní benzinová varianta. I tak se ale chce škoda vejít do ceny pod půl milionu korun.

Podle Vlčka se navíc změní celý automobilový trh a jiný přístup musí mít i nakupující u elektromobilů. „Samozřejmě, cena je důležitá. Klient si udělá svoji úvahu, je ale nutné sledovat i jiné náklady, než je pořizovací cena. Například údržba elektromobilu je úplně někde jinde, než u konvenčního auta. Provoz je také velmi lukrativní, pokud energii dobíjíte za dobrý tarif,“ dodává Vlček. Moneta Money Bank plánuje přejít na plně elektrickou flotilu během několika let. Dodává ale, že jí k tomu chybí větší dojezdová vzdálenost i potřebná infrastruktura.

To se týká nejen dobíjecích stanic, ale i parkovacích míst například v Praze, kde firma sídlí. Vedení města ale už některé kroky udělalo a s podporou elektromobility počítá i do budoucna, jak říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Do konce roku 2019 by měla naše příspěvková společnost Operátor ICT vybudovat padesát rychlých a devět středně rychlých nabíjecích bodů. Touto výstavbou dojde ke zpětinásobení stávajícího počtu rychlonabíjecích stanic na území Prahy,“ přibližuje Hofman a dodává, že majitelé aut na alternativní pohon mají navíc parkování kdekoliv v hlavním městě zdarma.

Zájem o elektromobily

Podle šéfa české Škody Auto Luboše Vlčka je jakákoliv podpora státních institucí vítaná. Automobilka se ale nechce spoléhat jenom na ni.

„Nebudeme nabízet jen automobil samotný, ale i doplňkové služby. Například projektovou dokumentaci pro rodinný dům nebo malou, střední či větší firmu. Budeme dodávat také další poradenství. Není žádným tajemstvím, že Škoda Auto bude mít své vlastní, originální wallboxy, které bude pod svou značkou nabízet klientům soukromým i firemním,“ vysvětluje Vlček.

S tím, že právě boleslavská automobilka může změnit situaci s elektromobilitou v Česku, souhlasí i šéfredaktor webu Hybrid.cz Jan Horčík.

„Pokud se to podaří a cena bude zajímavá, tak by mohl elektromobil Škody Auto konečně přesvědčit větší počet českých zákazníků k tomu, aby se o elektromobilitu zajímali. Aby si ta auta vyzkoušeli a třeba zjistili, že jim to vyhovuje.“

Škoda Auto svůj první elektromobil naplno odhalí v září. Známé by měly být přesné specifikace vozu, ale především jeho cena a datum uvedení na český trh. Už teď je možné Citigo-e iV a taky výkonnější Vision iV objednat v Norsku.