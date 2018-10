Parkování nebo dálniční známky zdarma. Elektromobily získají speciální registrační značky i výhody

Majitelé ekologických aut dostanou speciální registrační značky. Počítá s tím říjnová novela silničního zákona. Zažádat o ně budou moct řidiči elektromobilů, hybridů a do budoucna i vodíkových aut. Ministerstvo ale nestihlo výrobu a distribuci značek připravit včas. První tabulky pro ekologické vozy tak začnou úřady vydávat až za půl roku, řekla Radiožurnálu zástupkyně ministerstva dopravy. Praha 6:04 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nabíjecí stanice pro elektromobily | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Na první pohled je nepoznáte. Jsou ale absolutně tiché, nemají výfuk a tam, kde jezdí, nevypouští do ovzduší žádné emise.

„Jako elektromobilisté jsme vždy chtěli, abychom byli poznat. Třeba Praha umožnila parkování elektromobilů po městě bezplatně, což je velká výhoda, ale ostatní města čekají na to, jakým způsobem poznají, že to elektromobil je, nebo není,“ říká Radiožurnálu šéf Asociace elektromobilového průmyslu Jaromír Marušinec.

Ministerstvo letité prosby majitelů elektrických aut vyslyšelo, říká mluvčí resort Lenka Rezková: „O registrační značku budou moci na registru vozidel zažádat majitelé vozidel na elektrický, hybridní nebo vodíkový pohon. Úkony spojené s vydáním této registrační značky budou zdarma.“

Tabulka bude začínat písmeny EL. Písmo bude černé na bílém podkladu, tak jako v případě běžných registračních značek. Původně se uvažovalo o využité zelené barvy. I to vydávání značek pozdrželo. Namísto v říjnu je úřady dostanou až v dubnu příštího roku.

„Důvodem odložení účinnosti je příprava systému objednávání, výroby a distribuce. Do budoucna počítáme s tím, že by majitelé elektrických vozidel byli osvobozeni od placení dálničních poplatků a že by mohli například využívat vyhrazené jízdní pruhy ve městech,“ uzavírá.

Přiložit čip a vytáhnout pistoli

Nabíjecích stojanů jsou po Česku už tři stovky. „Již letos nebo nejpozději příští rok bude zbudována tzv. národní nabíjecí infrastruktura z dotačních programů ministerstva dopravy, které bude resort tendrovat v několika vlnách. Jde o velkou sít více než 600 rychlonabíjecích stanic,“ říká Jaromír Marušinec.

U rychlodobíječky strávíte pár desítek minut, u běžného stojanu několik hodin. Pokud ale venku není velká zima anebo nemáte zapnutou klimatizaci, ujede s těmi úplně nejnovějšími elektromobily klidně 400 až 500 kilometrů. A to láká čím dál tím více Čechů.

„Měli jsme na jaře 1700 elektromobilů. Každý měsíc jich přibývá kolem 80, takže bychom měli mít v této době už přes 2000 elektromobilů. Každý rok prodeje rostou o 55 procent,“ podotýká Marušinec.

„Předpokládáme, že jak budou přibývat výhody a dotační programy, které už teď existují pro podnikatele nebo veřejnou správu, tak elektromobilů bude násobně přibývat,“ až podle Jaromíra Marušince čeští elektromobilisté doženou ty z Německa, Francie nebo Norska.

Tam loni vůbec poprvé dali řidiči podle statistik Norské silniční federace při koupi nového auta hybridům a elektromobilům před auty na benzin a diesel.