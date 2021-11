Chudí platí na bohaté. Elektromobil si nemůžou dovolit, ale z daní platí infrastrukturu, říká expert

Svět sází v boji s klimatickou změnou na elektromobily. „Elektromobily by mohly být dobrým nástrojem, kdyby nešlo o jednostranné řešení s plánem přejít na stoprocentní elektromobilitu. Tam jsou následky spočitatelné a nejsou úplně jednoznačné,“ upozorňuje v Pro a proti Českého rozhlasu Plus Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT. Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy se odkazuje na princip technologické neutrality. Praha 11:50 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobíjecí stanice elektromobilu | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Elektromobilita určitě bude mít svoje místo, ale jsou tu i jiné alternativy, které umožňují čistou mobilitu, jako je vodík, syntetická paliva a tak dále,“ připomíná Špicar.

Někde je elektromobilita přínosná, potvrzuje expert z ČVUT. „Ve městech se hodí pro osobní auta, městskou hromadnou dopravu a dovážkové služby. V osobní dopravě ale nutíme zákazníky, aby si opatřovali nové auto, což je sice z hlediska byznysu dobré, ale z hlediska spotřeby materiálu a najetých kilometrů už tak moc ne. Otázkou také je, kdo si může dovolit takové auto koupit.“

„Je pravda, že výroba elektromobilů je špinavější než u klasických vozů, ale to se po několika letech užívání stírá.“ Radek Špicar

Špicar uznává, že v tuto chvíli je cena elektromobilů překážkou jejich rozšíření. „Ale garantuji, že ceny půjdou dolů. A jejich ekologičnost závisí na tom, kolik emisí a energie stojí výroba baterie. Je pravda, že výroba elektromobilů je špinavější než u klasických vozů, ale to se po několika letech užívání stírá.“

„Abychom mohli říct, po jaké ujeté vzdálenosti je elektromobil čistší než spalovací motor, záleží na tom, jak čistě jsme baterii vyrobili a v jaké zemi elektromobil používáme, tedy jaký je energetický mix,“ vysvětluje viceprezident.

„Jediná šance je jádro, ale nejbližší plán je jen náhrada Dukovan v roce 2035, nikoli náhrada uhlí.“ Jan Macek

Macek ale upozorňuje, že svět odebírá baterie z Číny. „Ta neplánuje bezuhlíkovou ekonomiku a staví další uhelné elektrárny. Pokud budeme mít vodní elektrárny jako v Norsku, tak jistě ano, ale je dezinformace myslet si, že stejný energetický mix budeme mít. Jediná šance je jádro, ale nejbližší plán je jen náhrada Dukovan v roce 2035, nikoli náhrada uhlí.“

Zatím chybí infrastruktura

Podle Špicara je pro Česko klíčové, aby v rámci evropského Green Dealu bylo jádro uznáno jako čistý zdroj:

„Ale ano, elektromobily mohou přispět k tomu, že budeme snižovat emise CO2 a zcela jistě už teď jejich používáním chráníme zdraví lidí ve městech, kde žije většina naší populace.“

„Dalším problémem je nedostatečná infrastruktura. To je na energetických firmách, které by to měly chápat jako příležitost k expanzi. Je to velké téma i pro majitele čerpacích stanic a stát. Věřím, že ti, které jsem jmenoval, se k tomu postaví čelem a zajistí, aby tato bariéra v budoucnu nebyla,“ shrnuje Radek Špicar.

Technik vidí hlavní problém elektromobility v tom, že nikdo nebude investovat do něčeho, co přinese zisky za deset patnáct let. „Čili infrastrukturu, která by měla sloužit už teď pro dostatečné pohodlí majitelů elektromobilů, bude muset stát silně dotovat.“

„A tady je problém, který se obecně týká Green Dealu, že chudí platí na bohaté. Chudí nebudou využívat tolik těchto výdobytků, zatímco bohatí ano, ale z daní všech se sbírají prostředky na tyto dotace. To je velký sociální problém,“ varuje Jan Macek.