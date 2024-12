Elektromobilům z koncernu Volkswagen unikla data. Na internetu byly dostupné údaje, kudy a kam jezdí

Software v koncernových elektromobilech byl nastavený tak, že automobily sdílely své polohové údaje a posílaly je Volkswagenu, který je ukládal na tzv. cloudové úložiště firmy Amazon, na které se dalo poměrně jednoduše dostat, když člověk věděl jak na to. Pokud alespoň tušil, kam kterým směrem se to ukládá. Takto to popisuje magazín Spiegel a skupina Chaos Computer Club, která toto vše objevila.

Odboráři a vedení Volkswagenu se dohodli. Opatření má ušetřit 4 miliardy korun Číst článek

U skoro půl milionu aut se kvůli tomu dal seskládat detailní obrázek toho, kudy jezdí či kde parkují. Takhle se dalo třeba i vystopovat, že vůz parkuje u vojenských kasáren, u sídla tajné služby anebo u nevěstince. Data se tak dala zneužít ať už k odhalení tajných agentů, tak i k prokázání nevěry nebo ke stalkingu, protože se údaje daly poměrně snadno rozklíčovat.

Data přicházela prakticky ze všech elektromobilů celého koncernu, takže do toho spadala i třeba Škoda Enyaq, ale Spiegel upozorňuje, že jmenovitě u aut značek Škoda či Audi je to jiné. Tato auta neukládala tak detailní polohu, z údajů se v podstatě nedala vystopovat, ale naopak auta Volkswagen či Cooper sdílely údaje s přesností několika málo metrů.

Reakce Volkswagenu

Skupina hackerů či spíše internetových elfů, kteří vše objevili, výslovně chválí reakci Volkswagenu. Hned po objevení problému napsali vývojářské divizi koncernu, varovali ho, že udělal chybu, když data ukládá na relativně dostupné úložiště, a lidé z automobilky prý skoro obratem celý problém vyřešili. Magazín Spiegel tak už teď jen zpětně popisuje chybu, která by se už neměla opakovat.

25:09 Ekonom: Německý motor Evropy zaspal nástup elektromobility. Český automotive zatím jede dobře Číst článek

Softwarová divize Volkswagenu, firma Cariad, ujišťuje, že data podle všech dostupných informací nikdo nezneužil a není tak důvod k obavám. Pro Cariad je to ale každopádně další reputační problém.

Coby vývojářská část koncernu je tato firma zodpovědná obecně za problémy se softwarem v nových autech, kde Volkswagen výrazně zaostává za konkurencí a musí hlavně neustále něco opravovat a stojí ho to obrovské peníze.

Zatímco řada automobilek si chce vše dělat sama, tím pádem je pro ně snadné vše propojit do jednoho centrálního počítače, naopak Volkswagen dle stanice ZDF vždy nechával mnoho věcí na dodavatelích a v jeho autech je teď obvykle více než stovka různých řídících jednotek od všemožných firem, které je těžké sladit nějak dohromady.