Automobilky v Česku loni vyrobily rekordní počet elektromobilů. A přibylo 320 dobíjecích stanic

V Česku se rozjíždí výroba elektrických vozidel. Automobilky jich loni vyprodukovaly přes 120 tisíc. Zhruba o desetinu víc než v roce 2021. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu za období od ledna do konce listopadu. Dvě třetiny z těchto vozů byly čisté elektromobily. Zbývající takzvané plug-in-hybridy. V Česku loni přibylo i 320 dobíjecích stanic. Do sedmi let by jich mohlo být až 35 tisíc. Praha 10:38 2. ledna 2023

Elektrická auta vyrábí dvě ze tří automobilek v Česku. Škoda ve svém závodě v Mladé Boleslavi loni smontovala přes 65 tisíc elektrických aut. O sedm tisíc vozů méně pak vyrobila korejská automobilka Hyundai v Nošovicích u Ostravy.

Podle ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla bude výroba elektromobilů do budoucna rychle růst.

„Okolo regulatorně kritických roků 2025 a 2030 budou skoky pravděpodobně ještě větší. Říkáme, že v objemu výroby jsme meziročně 2021/2022 poskočili o 10 procent. Uvidíme, kolik to bude v letech 2025 a 2030. Tam to pravděpodobně bude ještě o kousíček víc,“ říká pro Radiožurnál Petzl.

Podle ministerstva dopravy v Česku jezdí nyní zhruba 12 tisíc elektromobilů, do sedmi let by jich ale mohlo být až půl milionu.

1200 dobíjecích stanic

Se zvyšující se výrobou elektromobilů by měly úměrně také vznikat dobíjecí stanice. Energetické společnosti jich loni postavily 320, tedy asi o 50 víc než v roce 2021. Celkem tak majitelé elektroaut mohou využít už 1200 stanic.

Resort do jejich výstavby dosud investoval 1,2 miliardy korun. V dalších letech to má být ale výrazně víc.

„V novém operačním programu OPD3 počítáme s alokací šest miliard korun do budování sítě stanic pro alternativní paliva, tedy například dobíjecích stanic pro elektromobily, ale i plnících vodíkových stanic pro automobily na vodíkový pohon,“ dodává mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Nejvíce veřejných dobíjecích stanic je v Praze a Středočeském kraji. Jedno z největších míst s počtem dobíjecích bodů – celkem s 16 – je u 90. kilometru D1 u Humpolce.

Ultrarychlé dobíjení

Jedna z nejvýkonnějších dobíječek je v Praze u D1 v Kunraticích, další postavila společnost ČEZ i jinde.

„V tuto chvíli máme deset superchargerů umístěných u dálnice D1, D5 a D35. Jde o lokality, kde superrychlé stanice nahradily stojany o výkonu 50 kilowattů. A do budoucna počítáme, že nejfrekventovanější místa budeme vybavovat právě těmito vysokorychlostními stojany,“ upřesňuje mluvčí společnosti ČEZ Martin Schreier.

Navyšování výkonu u dobíjecích stanic a výstavbu nových plánuje v letošním roce i Pražská energetika.

„Pražská energetika má ultrarychlých dobíjecích stanic, které mají výkon nad 100 kilowatt, aktuálně ve své síti 18. Chceme se více zaměřit na rozvoj veřejného dobíjení na území hlavního města Prahy, tedy chceme postupně opouštět střední hladiny výkonů a rozšiřovat je na vyšší rychlosti dobíjení,“ vysvětluje mluvčí Karel Hanzelka.

Národní akční plán čisté mobility předpokládá, že by do roku 2030 mělo být postaveno 19 až 35 tisíc dobíjecích bodů.

Rozdíl mezi vysokorychlostní nabíječkou a klasickou nabíjecí stanicí je ve výkonu. Zatímco standardní stanice v Česku nabíjí elektromobil padesáti kilowatty, ta ultrarychlá až tři sta kilowatty. To znamená, že je schopna dodat energii na 200 kilometrů jízdy do deseti minut.