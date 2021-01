Celníci mají problém s kontrolou nových dálničních známek. Systém funguje, reaguje ministerstvo

Speciální sady na kontrolu platnosti elektronických dálničních známek nefungují tak, jak by měly. Radiožurnálu to sdělil vedoucí dohledu celní správy Petr Müller. Celníci měli dostat od provozovatele systému, společnosti Cendis, celkem 15 sad. Při testu jedné z nich se ale projevily technické nedostatky. Ministerstvo s tím nesouhlasí. „Má je jak policie, tak celní správa. A policie je využívá a fungují,“ reaguje mluvčí Cendis Martin Opatrný. Praha 9:29 28. 1. 2021 (Aktualizováno: 10:32 28. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eZnámka: Elektronická dálniční známka 2021 | Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury

„Čekáme, než je dostaneme od firmy Cendis k dispozici. V současné době toto zařízení nemáme. Ověřujeme manuálním způsobem, což znamená lustrací na webových stránkách. Ta kontrola samozřejmě není tak efektivní, jako jsme očekávali od kamerového systému, který bychom měli dostat k dispozici,“ vysvětlil pohled celní správy Müller.

Ministerstvo spustilo kampaň k elektronickým dálničním známkám. Má objasnit i časté chyby Číst článek

„Pokud mám správné informace, tak se to dneska kontroluje. Je možné to kontrolovat přes kamery, které jsou nastavené na dálničních úsecích. Pokud já mám informace, tak systém funguje. Pokud došlo k nějakému pochybení v rámci jednoho přístroje, což jsem měl tu informaci, tak ten se vyměňuje. Nemám ale informaci, že by toto nefungovalo,“ reagoval pro Radiožurnál ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

A ve stejném duchu odpověděl na dotaz i Martin Opatrný, mluvčí Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR). „Jednoznačně musím vyvrátit tvrzení celní správy, že by mobilní sady nefungovaly. Má je jak policie, tak celní správa. A policie je využívá a fungují. Celní správa nás požádala o některé detaily, drobnosti a aktualizace, které velmi rádi provedeme. K 1. únoru bude vše připravené,“ uvedl Opatrný.

Libovolné datum začátku

Elektronické dálniční známky jsou v Česku k dostání od začátku prosince. Stávající papírové definitivně skončí v neděli 31. ledna. Jsou vázáné na registrační značky vozidel, řidiči už tak nemusí lepit známky na přední skla jako v minulosti. Novinkou je také možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů.

Roční známky budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok, dosud platily vždy 14 měsíců od prosince předcházejícího roku do konce ledna roku příštího.

Zahájení prodeje v první prosincový den provázely problémy, kdy systém krátce po svém spuštění přestal kvůli technické chybě fungovat. Zprovozněn byl ještě týž den odpoledne, výpadek systému však vyvolal vlnu kritiky politiků i odborníků. Od té doby systém funguje bez výraznějších problémů.