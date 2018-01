Embéčko s diplomatickou značkou. Britská velvyslankyně draží své ikonické auto

Dvě kočky a šedé embéčko z roku 1968 si velvyslankyně Thompsonová pořídila do britských prostor.

Ve funkci začátkem ledna skončila a začíná balit. Kočky si vezme s sebou zpátky do Velké Británie, se svým embéčkem ale na ostrovy nepojede.

Československý veterán tu zůstane a je až do středečního poledne na prodej v charitativní dražbě. Už v úterý se nejvyšší nabídka vyšplhala na 350 tisíc korun.

„Mám i jaguár, to je moje oficiální auto. Ale tohle embéčko je nejblíže mému srdci a je to auto, které jsem používala o víkendech a dovolených. Miluju ho, protože mi připomíná československou historii,“ vysvětlila Radiožurnálu velvyslankyně.

'Nabízím své embéčko v aukci a výtěžek dám na charitu,' velvyslankyně Thompsonová

„Jezdila jsem po celé republice. Asi nejdál jsem byla v Českém Krumlově. To bylo před pár lety, bylo hodně teplo, trvalo mi to sedm hodin. Tohle auto navíc nemá klimatizaci.“ A ani navigaci. „Bylo to těžké,“ říká se smíchem česky Thompsonová.

Velvyslankyně si embéčko chtěla nejprve vzít zpátky do Spojeného království s sebou. „Ale tohle auto tu strávilo 50 let a patří sem. Tak jsem se rozhodla ho vydražit a získané peníze věnovat charitě Sue Ryder,“ vysvětluje diplomatka.

Na pomoc Domovu Sue Ryder poputuje nejméně 350 000 Kč - dosud nejvyšší nabídka za embéčko. Dražba končí zítra v poledne.

Foto: