Obměna aut v Česku sníží emise víc než norma Euro 7, tvrdí zástupce automobilového průmyslu

Koalice států kritizující emisní normu Euro 7 se pod českým vedením rozrostla a může evropský návrh zablokovat. Měla by? „Norma upravuje, jak mají být měřeny různé typy emisí. Řada věcí v ní je minimálně problematických," říká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa ale věří, že normu pro regulaci produkce prachových částic a dalšího znečištění z vozidel bychom mít měli. Praha 16:15 7. června 2023

„Současný návrh řešení není ideální, ale dopady na životní prostředí a zdraví občanů existují, proto by byla škoda vylít s vaničkou i dítě,“ obhajuje normu v Pro a proti politik.

Mělo by Česko usilovat o zablokování emisní normy Euro 7? Debatují výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl a europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa

Ředitel ale věří, že politika by měla být založena na statistických datech a vědeckých údajích. „Doprava v Evropě tvoří jen asi osm procent emisí PM – prachových částic. Mnohem víc jich jde z topenišť a zemědělství. Rozhodně to není to hlavní, co ohrožuje naše životy.“

„Ti, kteří třeba bydlí v oblasti pražské magistrály, dostávají velkou dávku prachových částic, stačí otevřít okno. A ti, kteří žijí někde v lese, problém nemají. Argumentovat v tomto případě průměrem, je špatná práce s daty,“ varuje Peksa.

Mnohem větší efekt na snížení emisí by prý měla obměna zastaralého českého vozového parku. „Norma Euro 6 je tu od roku 2014 a podle statistik nová vozidla emitují hodnoty blízké nule. Problém není tedy v euronormě, ale ve vozidlech, která jsou na silnicích,“ vysvětluje Petzl.

Kritický časový rámec

„Ano, pokud spoléháme na to, že schválení normy vyřeší zdravotní problémy našich občanů, tak vzhledem ke stáří našeho vozového parku si na to v porovnání se západní Evropou počkáme o deset let déle. Ale také platí, že o textu normy se zatím ještě vyjednává,“ připomíná poslanec.

Za kritický parametr návrhu normy považuje ředitel časový rámec. „Měla by vstoupit v účinnost v roce 2025, ale realita v automobilovém průmyslu je čtyři až pět let vývoje a realizace konkrétního modelu vozidla.“

Na některé technické požadavky normy průmysl není připraven a teprve na nich pracuje, potvrzuje Peksa. „Mně by dávalo smysl odložit normu o dva nebo tři roky.“

Automotive je globální průmysl s extrémně propojenými toky napříč celou planetou. „Dnes třeba vůbec nevíme, jak některé emise měřit, nejsou ani vynalezena čidla, která by navíc dlouhodobě fungovala ve vozidlech,“ upozorňuje na technické překážky, jak vyhovět Euru 7, ředitel.

„Kdybych byl vývojovým ředitelem automobilky, už bych v tuto chvíli řešil přípravu čidel a nečekal bych na to, až bude schválen zákon. Pokud to někdo dělá v opačném pořadí, tak to nedělá dobře,“ kritizuje nedostatečnou předvídavost automobilových firem Mikuláš Peksa (Piráti).

Podle ředitele ale už dnes automobilky investují desítky milionů eur měsíčně do vývoje. „Také musí vynakládat obrovské peníze na vývoj elektrických modelů vozů. Pokud nám v investičním boji se Spojenými státy americkými a Čínou Evropa podkopává nohy a odřezává velkou část investičních peněz na další normy, tak nedělá dobře,“ shrnuje Zdeněk Petzl.

Moderuje Karolína Koubová.