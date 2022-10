Macron: Evropská unie by kvůli konkurenci USA a Číny měla více investovat do elektromobilů

Evropská unie by podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona měla více investovat do elektrických aut vyrobených v Evropě. Řekl to v televizi France 2. Podle něj bude moct jedině tak Evropa obstát v konkurenci amerických a čínských značek. Paříž 7:47 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francie v posledních letech otevřela tři velké továrny na výrobu baterií do elektromobilů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Evropané jsou stále příliš naivní. Dosud jsme byli příliš otevření, protože naše automobilky hodně prodávaly v Číně a závisely na ní,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Zároveň zdůraznil, že Evropa musí změnit svůj model. Poukázal přitom na to, že jak Spojené státy, tak i Čína chrání svůj průmysl a své značky.

Francie v posledních letech otevřela tři velké továrny na výrobu baterií do elektromobilů. Do šesti let navíc plánuje zahájit těžbu lithia v největším dole v Evropě, který by měl zásobit výrobu 700 tisíc elektromobilů ročně.