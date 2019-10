Krajská města omezení vjezdu aut do center neplánují, chybí infrastruktura i parkovací místa

Pokud jste nedávno jeli autem do Berlína nebo v Mnichova, možná to už znáte. Pokud máte auto starší než 13 let, do center těchto měst jste - pod hrozbou vysoké pokuty - zkrátka nemohli. Podobná opatření platí asi v padesáti německých městech. V Česku se ale zatím většinou ani nechystají. Nejdřív by bylo totiž potřeba dostavět obchvaty a parkoviště. Praha 11:25 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvýšená emise polétavého prachu v Ostravě | Zdroj: Profimedia

„Večer když se to město vylidní, bývá ta situace absolutně nejhorší. Když přijdu domů a snažím se vyvětrat. Já si myslím, že to souvisí s tím místním zdrojem topení, auta samozřejmě,“ popsala nedávno Radiožurnálu paní Iva, která bydlí v centru Ostravy.

Ji i další obyvatele města trápí smog dlouhodobě. Silný provoz ale podle magistrátu situaci zhoršuje poměrně málo. Omezení vjezdu pro auta do centra proto vedení města zatím neplánuje, řekla mluvčí ostravské radnice Andrea Vojkovská.

„Studie, které nechalo město zpracovat na zavedení nízkoemisních zón, nedoporučily realizovat jejich zavedení, protože efekty na snížení emisní zátěže ve městě jsou minimální,“ uvedla Vojkovská.

Vjezd do centra zatím nechtějí regulovat ani ve většině dalších českých krajských měst. V minulosti o tom sice uvažovali třeba v Brně. Zavedení nízkoemisních zón je tam ale zatím nereálné, říká mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

„Jejich zavedení by bylo možné pouze za předpokladu několika podmínek. Zaprvé by musely být dokončeny zbývající části velkého městského okruhu. Další podmínkou je, že by se musel vyřešit nedostatek parkovacích míst mimo tyto zóny,“ dodal.

Jediným krajským městem, kde vjezd do centra regulují, tak zůstávají Karlovy Vary. Za cesty do středu města tam řidiči platí poplatky.

„Sazba poplatku se v lednu roku 2018 zvyšovala u základní sazby z 20 korun za jedno vozidlo a den na 50 korun. Zvyšovaly se i paušální částky na delší časové období, např. roční na jedno vozidlo z 3500 na 7000 korun,“ popsala mluvčí tamní radnice Helena Kyselá.

Proti emisím se ale snaží bojovat taky v dalších městech. Například pražský magistrát nedávno koupil přístroje, díky kterým můžou policisté měřit emise u aut přímo při silničních kontrolách.

Jak budou kontroly vypadat, popsal pražský radní Petr Hlubuček z hnutí STAN: „Budou probíhat minimálně jednou týdně pravidelně na různých místech Prahy. Ve chvíli, kdy takové vozidlo bude zastaveno a bude zjištěno tímto kalibrovaným certifikovaným přístrojem, že ty spalinové cesty nejsou v pořádku, takové vozidlo bude odesláno na nejbližší stanici technické kontroly.“

Podobný krok v budoucnu zvažují taky ústecký nebo zlínský magistrát. V ostatních velkých městech se snaží emise z dopravy snižovat třeba tím, že kupují autobusy na elektřinu nebo tím, že radnice mají místo klasických služebních aut elektromobily.