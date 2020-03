Nošovická automobilka zahájila první českou výrobu vozu na elektrický pohon. Do haly se jede vláčkem

První sériově vyráběný elektromobil v Česku pochází z Nošovic. Jmenuje se Hyundai Kona a na jedno nabití ujede skoro 500 kilometrů. Automobilka začala s jeho výrobou ve čtvrtek a do vývoje investovala necelé dvě miliardy korun. Upravena kvůli tomu musela být i jedna výrobní linka. EXPERIMENT Nošovice 11:27 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilka Hyundai zahájila v Nošovicích na Frýdecko-Místecku sériovou výrobu vozu Kona Electric, prvního automobilu na elektrický pohon vyráběného v České republice. Na snímku je vůz na montážní lince, kde se do něj montuje baterie. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Jelikož výrobní linka má přes sedm kilometrů, vyjíždí se do výrobní haly malým elektrickým vláčkem, který provádí celou halou.

„Jsme na montážní pozici baterii, kde ve dvou výrobních krocích montujeme baterii do vozidla. Celkově se dá říct, že baterii namontujeme přibližně asi za 100 vteřin,“ popisuje pro Radiožurnál prohlídku vedoucí subdivize kvality Martin Klíčník.

Reportér Luděk Hubáček se byl podívat v továrně, kde se začal sériově vyrábět první elektromobil v Česku. Z linky sjede za necelý den a baterie se do něj montuje jen 100 sekund

„Baterii dostaneme od dodavatele samozřejmě přednabité. Poté proběhne napojení baterií, zaktivování systému,“ dodává.

Elektromobil s připevněnou baterií pak putuje už rovnou na konečnou fázi výroby, kde agregáty zkontrolují systémy, jak fungují, a také se provede testovací jízda asi na tříkilometrovém okruhu.

„Hyundai si tak trochu konkuruje s vlastními sesterskými vozy Kia e-Niro. A pak by se dalo v širším kontextu říct, že by to byl teda sedan Tesla Model 3,“ říká nezávislý YouTuber Jan Staněk.

