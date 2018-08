Ferrari je opět nejdražším vozem světa prodaným v aukci. Model 250 GTO stál víc než miliardu korun

Model rudého 250 GTO z roku 1962 se prodal na přehlídce v Kalifornii za téměř 48,5 milionu dolarů, což je víc než miliarda korun. Ferrari se tak opět stalo nejdražším autem prodaným v aukci, není však nejdražší v historii - o 20 milionů jej letos překonalo jiné Ferrari 250 GTO. Vlastně ani není divu, že je po tomto vozu mezi sběrateli taková poptávka. V italském Maranellu se těchto aut nevyrobilo ani 40 a každý kus je vzácný. Kalifornie 13:06 28. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Model Ferrari 250 GTO | Foto: wilbra | Zdroj: Pixabay CC0 Creative Commons | CC0 Creative Commons

Loni na okresních cestách na východ od Palerma rudé Ferrari 250 GTO ve své třídě excelovalo, teď vítězí před davy fanoušků znovu.

„V první polovině 60. let to auto vyhrálo 15 závodů. Je to jeden ze čtyř kusů, který měl upravenou karoserii od Scagliettiho s tím, že ten vůz byl celkově nižší, širší a kratší. Motor měl posazení níže, i proto byl na závodech tak úspěšný,“ říká Kateřina Trnková, specialistka na veterány a vedoucí fondu pro historické vozy.

„Jinak to tedy byl dvanáctiválcový motor s obsahem tří litrů. Dosahoval rychlosti kolem 280 kilometrů za hodinu." Dvěstěpadesátka je prostě magnet na sběratele, pokračuje Kateřina Trnková.

Všechny aukční rekordy posledních let trhá právě Ferrari 250 GTO, ale stále se nebavíme o nejdražším autě v historii, i když jeho název asi opět nepřekvapí. „V letošním roce se oficiálně prodalo v privátní sbírce další Ferrari 250 GTO za 70 milionu dolarů.“

To je v přepočtu asi jedna a půl miliardy korun. Důvody, proč jsou někteří sběratelé ochotní platit tak vysoké sumy za historická auta, vysvětlil Radiožurnálu před časem akademický malíř a milovník starých aut Pavel Holý.

„Já si myslím, že jsou tam tři hlediska: jedno je čistě investiční, druhé jsou nesplněné sny z dětství a třetí je, že si lidé kupují - a já jsem toho příkladem - svá první auta, která měli, když jim bylo 18 nebo 22," řekl Holý Radiožurnálu.

Velmi trefně shrnul rekordní kalifornskou dražbu na svém Instagramu uznávaný automobilový odborník Simon Kidston, když napsal, že peníze banky tisknou pořád, ale Ferrari 250 GTO - to už v Maranellu nikdo nevyrábí.