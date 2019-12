Fiat Chrysler a PSA se spojí, vznikne čtvrtá největší automobilka světa

Nový automobilový gigant by měl ročně dodávat na trh 8,7 milionu vozů. Větší budou pouze německý Volkswagen, japonská Toyota a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan.

Podle dřívějších informací francouzského ministerstva hospodářství a financí bude sloučený podnik zaměstnávat zhruba 400 tisíc lidí. Transakce by měla být uzavřena do 12 až 15 měsíců, uvedly PSA a Fiat Chrysler.

Díky spojení by obě automobilky mohly sdílet motory a automobilovou architekturu, což by snížilo jejich kapitálové výdaje.

Zároveň by to uvolnilo hotovost na investice do elektrických vozů a technologií na snížení emisí požadovaných v Evropě, Číně a na dalších globálních trzích.

Fiat Chrysler Automobiles je pod rostoucím tlakem na investice do technologie čistých aut. Na začátku společnost přiznala, že čelí pokutě 74 milionů dolarů kvůli nesplnění standardů spotřeby pohonných hmot v USA.

Automobilka se také dohodla s americkým výrobcem elektrických aut Tesla, že začlení do své flotily jeho vozy, aby splňovala emisní standardy v Evropské unii.

Investoři už několik let spekulovali, že Fiat Chrysler hledá partnera. Dlouholetý šéf firmy Sergio Marchionne, který zemřel loni v létě, volal celé roky kvůli nástupu nových technologií a nasycenosti svých trhů s osobními automobily po konsolidaci automobilového průmyslu.

Fiatu Chrysler nevyšel v roce 2015 pokus o spojení s americkým konkurentem General Motors. Letos také jednal o fúzi s francouzskou automobilkou Renault, ale z dohody sešlo.