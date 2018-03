'Bezpečnostní pásy se dřív taky nelíbily.' Systém Halo unese doubledecker a pilotům F1 může zachránit život

Až se v sobotu rozjede kvalifikace na Velkou cenu Austrálie Formule 1, všichni piloti budou mít nad hlavami svatozář. Mezinárodní automobilová federace pro závody formulí zavedla od nové sezóny speciální systém Halo, tedy v překladu právě svatozář. Tříramenná konstrukce z karbonu nad kokpitem ochrání hlavu pilota například před letícími pneumatikami nebo troskami jiných vozů. Doporučujeme Praha 13:33 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závodník Formule 1 s novým ochranným systémem Halo | Zdroj: Reuters

Při závodech Formule 2 v červenci 2009 na anglickém okruhu Brands Hatch pilot Jack Clarke nezvládl zatáčku Westfield Bend, vyjel z trati a narazil do ochranného mantinelu. Zadní levé kolo jeho monopostu se utrhlo a letělo vzduchem nad tratí. Stošedesátikilometrovou rychlostí za Clarkem jel Henry Surtees. Kolo ho trefilo do hlavy. I on následně vyjel z trati a druhý den umřel na následky zranění v nemocnici.

„Henry Surtees i Justin Wilson by tu s námi byli, kdybychom už tehdy měli systém Halo. Jakkoli je ošklivý, nevyrovná se to faktu, že by tu oba piloti teď mohli být s námi,“ řekl před dvěma lety v Barceloně Sebastian Vettel a bránil tak novou ochranu kokpitu, která rozděluje formulový svět.

„Systém Halo takový, jak ho zvolila mezinárodní automobilová federace, tak má podobu tříramenné konstrukce se středním pilonem přímo před očima závodníka. Síly, které systém Halo musí vydržet, jsou takové, že když vezmete londýnský doubledecker a posadíte ho na tu konstrukci, tak ta konstrukce ho bude schopná udržet,“ vysvětluje sportovní komentátor F1 Tomáš Richtr.

Mezinárodní automobilová federace má nejméně další dva důvody, proč Halo nad hlavami pilotů strpět.

„Systém Halo pokud se vůz dostane koly nahoru, tak vytvoří více prostoru, i kdyby náhodou to bylo trochu těžší, tak záchranné složky budou nově vybaveny speciálními bruskami, které v několika vteřinách rozřežou pilony trojramenné konstrukce,“ doplňuje Richtr.

Bývalá hvězda F1 Niki Lauda systém Halo kritizuje. Podle něj ničí ducha formulových závodů. Trojnásobný mistr seriálu Jackie Stuart na to reagoval slovy: „Některým lidem se teď Halo nelíbí, ale to samé zprvu říkali o bezpečnostních pásech.“