Nová technologie slibuje konec ‚nekonečných‘ oprav na asfaltovaných silnicích

Všichni bohužel moc dobře známe situaci, kdy se na cestě udělá díra, silničáři ji opraví, ale za pár týdnů je tam znovu. To by měla změnit technologie, kterou vyvinula česká společnost FUTTEC společně s Ústavem chemických procesů Akademie věd. Funguje na bázi mikrovlnného ohřevu asfaltu. Při opravě nevznikají žádné spáry a opravená silnice tak vydrží výrazně déle. Kutná Hora 9:24 17. července 2020

„Tohle je začínající porucha. Vidíte, že vznikla místa, kde začíná kamenivo z asfaltové vrstvy vypadávat,“ popisuje Radiožurnálu Hynek Schmidt v ulici U Nadjezdu v Kutné Hoře. Zástupce společnosti FUTTEC ukazuje drobnou podlouhlou dýhu v asfaltu, asi centimetr hlubokou a dva centimetry širokou.

Konec neustálým opravám stejných děr v asfaltu - to slibuje nová technologie, při které se asfalt nefrézuje a znovu nepokládá, ale nahřívá.

Takový vznikající problém by cestáři běžně opravovali pomocí takzvané zálivky, čisté asfaltové směsi, kterou by rýhu zalili. Výsledek vypadá, jako by byla rýha zalepená nataženou černou žvýkačkou. Větší defekty asfaltu pak cestáři musí vyfrézovat.

„Odbrousíte pět centimetrů, potom odbroušenou vaničku postříkáte spojovacím postřikem, což je zředěný asfalt, přivezete teplou balenou směs z obalovny, vložíte ji tam a zhutníte ji,“ pokračuje Schmidt.

Spáry tohoto opraveného místa se pak znovu vylijí asfaltovou zálivkou. Jenže právě do těchto spojů se dříve nebo později dostane voda, v zimě zmrzne a asfalt potrhá. Technologie vyvinutá společností FUTTEC ale cesty opravuje pomocí mikrovlnného ohřevu.

„Tady vidíte mikrovlnný aplikátor typu FT3,“ ukazuje Schmidt. Mikrovlnný stroj připomíná menší rolbu na ledovou plochu. Ukrývá v sobě šest mikrovlnných zářičů, takzvaných magnetronů.

Silničář se strojem najede nad díru v asfaltu a nahřeje ji na 140 stupňů, tedy teplotu, kdy asfalt změkne. Pak na něj silničáři nanesou vrstvu čerstvého asfaltu.

„Kamenivo se s původním pojivem vozovky a nové asfaltové směsi prolne tak, že nevznikne spára, do které by mohla natéct voda,“ vysvětluje Schmidt.

Auta do hodiny

Takto opravená díra v silnici tak vydrží mnohem déle, než když by na ni silničáři použili současný běžný postup. Nahřát asfalt trvá stroji zhruba 30 až 50 minut podle okolní teploty. Nanesení nové vrstvy a zhutnění pak něco málo přes pět minut.

Do hodiny po začátku opravy tak po opravovaném místě můžou začít jezdit auta. A to téměř bez ohledu na to, jaké je roční období. „Suchý mráz nevadí. Jsme schopní pracovat při teplotách minus pět nebo deset stupňů, jen se pochopitelně prodlužuje doba ohřevu,“ pokračuje Hynek Schmidt.

Technologii FUTTEC je vhodná na opravy menších děr a především preventivní údržbu - tedy ideálně hned, když se problém začne projevovat. Bez nutnosti vozovku frézovat je navíc výrazně nižší i spotřeba asfaltu. Loni si FUTTEC na měsíc vyzkoušeli třeba v Kopřivnici.

„Zrovna nedávno jsme opravy kontrolovali a je to v naprosto bezvadném stavu. I po tom roce běžného užívání,“ pochvaluje si šéf služby města Kopřivnice Vladimír Pustka. Uvítal by ale, kdyby byl ohřev asfaltu rychlejší.

A na tom už firma FUTTEC pracuje. Příští generace jejího stroje by měla dosáhnout požadované teploty směsi za 10 minut, nebude navíc potřebovat napájení z externí elektrické centrály, a bude tak ještě soběstačnější.