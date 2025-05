Gestapácké auto. Už 13 let opravují dobrovolní hasiči v Osečnici automobilového veterána z roku 1943

Sbor dobrovolných hasičů v Osečnici u Dobrušky má v garáži historický unikát - plně funkční vůz z dob Protektorátu. Kabriolet Škoda se sériovým číslem KZF 956 sloužil do konce druhé světové války německému gestapu v Pardubicích a poté Československé armádě v Jaroměři. Osečnice 14:33 10. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gestapácké auto. Už 13 let opravují hasiči v Osečnici automobilového veterána z roku 1943 | Foto: Jiří Hofman | Zdroj: Český rozhlas

Do podhůří Orlických hor se dostalo auto na konci 50. let v nepůvodním stavu a dva členové sboru se mu snaží vrátit originální podobu.

Gestapácké auto. Už 13 let opravují hasiči v Osečnici automobilového veterána z roku 1943

„Takže já to zkusím.“ Josef Vogl z Osečnice nastartoval Škodu Superb 3000, veterána, z roku 1943.

„Jezdilo v Pardubicích pro gestapo. Když to pak předávali tady chlapům, tak jim říkali tuhle krátkou historii automobilu. Kdo v něm ale přesně jezdil, to už se neví. Konkrétně se těchto kusů vyrobilo sto,“ představuje vůz Leoš Votroubek. „A ví se o třech autech, která se dochovala. Takže je to obrovská vzácnost.“

A právě jedno je v majetku Osečnice na Rychnovsku. „Tento originál vypínače klaksonu jsme sháněli 8 let. Jeden jediný jsem sehnal nakonec v Rakousku. Žádný další jsem už od té doby zase nikde neviděl. Jsem rád, že ho tady máme protože jsem za těch 13 let opravdu objevil jen jeden jediný. Ještě jsem sehnal karburátor minulý rok, ten je zase z Estonska.“

Díly shání po celém světě

Josef Vogl a Leoš Votroubek shání díly doslova po celém světě a auto opravují podle desítek dobových fotografií. „Třeba tady máme takovou obyčejnou fotografii, ale máme ji kvůli této klipsně, abychom věděli, jaká přesně tam má být.“

Tak si vzácného veterána prohlédneme a pak uděláme cvičnou jízdu. „Tady je třeba taková zajímavost. Má to zpátečku ještě před jedničkou na řadicí páce.“ Spojka, plyn a jedeme. „Brzdí to, jezdí to, potřebovali jsme zajet novou převodovku. Takže první test dopadl dobře.“

Nad vozidlem strávili všichni dobrovolníci už více než tři a půl tisíce hodin a obec do rekonstrukce investovala za 13 let už téměř 800 tisíc korun. Proto se všichni těší, že příští rok už bude unikátní kousek jezdit na srazy historických vozidel.

„Budeme je hýčkat, než to dodělají. Teprve potom jim dáme lázně,“ uzavírá naše setkání nezávislá starostka Osečnice na Rychnovsku Iveta Hypšová.