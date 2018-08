Ikona automobilového designu Giugiaro slaví 80 let. Jeho legendární Lotus Esprit se objevil i v Bondovce

Fiat Uno, Seat Toledo, Lancia Delta, Alfa Romeo Brera - Giorgetto Giugiaro namaloval přes dvě stovky modelů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Matěje Skalického o ikoně automobilového designu Giorgettovi Giugiarovi

„Tvořím věci, které se mi líbí a které vznikají v daných podmínkách. Ať dělám automobil, flakon na parfém nebo fotoaparát, spojuji estetiku s funkcí.“

Hvězdou už od mládí

„On byl hvězdou od samotného prvopočátku, v 17 letech nastoupil k Fiatu a dva roky na to už vyjížděla první auta, která maloval. Byly to jednokusové unikáty, které stavěl pro bohaté zákazníky, nebo to byly kupé verze tehdy vyráběných aut a podobně,“ popisuje František Dvořák, automobilový novinář ze serveru iDnes.cz a zároveň specialista na italské automobily.

Giugiaro po odchodu z Fiatu chvíli dělal u Bertoneho, slavné italské karosárny, která navrhla třeba škodovácký favorit a která už dávno v 60. letech dělala hranatá auta. Giugiaro se tam hodně naučil, a tak když v roce 1968 zakládá svou vlastní karosárnu Italdesign, už dávno ví, jak by jeho příští auto mělo vypadat:

„Bude mít střídmé, čistě funkční hranaté rysy. Bude štíhlé, nebude vůbec takříkajíc barokní, takže nebude mít žádné faldy navíc. Bude to utilitární design. Ale dobrý, italský.“

Giugiarův rukopis se velmi dobře promítl třeba na prvním Volkswagenu Golf z půlky 70. let a dalších autech té doby jako Volkswagen Scirocco nebo Maserati Quattroporte.

„70. léta jsou na první pohled rozpoznatelná. On namaloval třeba Lotus Esprit, to je auto, u kterého do dneška všichni víme, jak vypadá, pokud se díváme na staré bondovky. A v té době vznikl taky DeLorean, což je auto, které je Lotusu velmi podobné a zároveň trochu jiné. Ale je to Giugiaro na první pohled. Giugiaro na první pohled je taky BMW M1, což je do dneška poslední supersport BMW,“ vysvětluje Dvořák.

O mantinelech a kreativitě

Automobilový krejčí Giugiaro se vždy snažil tvořit auta ve spolupráci s techniky. Nebylo to umění, byl to prostě design.

Porsche slaví sedmdesát. Prvním vozem byl kabriolet 356, mezi legendy patří i 911 Číst článek

„Když dáte tvůrci úplnou volnost, neví si rady. Je třeba stanovit mantinely. Michelangelo by bez zadání Sixtinskou kapli taky nevymaloval. I kdyby mu řekli: ‚Udělej to, jak chceš.' Sám by chtěl vědět alespoň její míry. Normy pomáhají kreativitě. Pravidla mě tedy nespoutávají, slouží k podpoře inteligentní, vědomé kreativity,“ nechal se slyšet Giugiaro.

Přece jen ne všechny normy a mantinely mu byly k dobru. Když zkraje 70. let navrhl v Italdesignu nástupce škodováckého embéčka, nemohl Giugiaro tušit, že komunistům se jeho Škoda 720 nebude líbit a její výrobu neschválí. Přestože mladoboleslavský sedan od Giorgetta Giugiara se mohl ve své době měřit s těmi nejlepšími ze Západu.