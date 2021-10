Veletrh v Hamburku představuje samořídící vozy jako budoucnost mobility. Speciální kamion testuje přístav

Automobilový průmysl se rozhodně nemění jen kvůli přechodu na elektrické motory. Ať už budou auta v budoucnu jezdit na cokoliv - o řízení se budou stále víc starat počítače. Potvrzují to i některé stroje na veletrhu mobility, který tento týden hostí německý Hamburk. Hamburk 23:15 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelené auto je ovládané počítačem a bez cizí pomoci překládá lodní kontejnery | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Na první pohled je to obyčejný neonově zelený kamion. Díky pětadvaceti senzorům a speciálnímu programu ale umí jezdit sám. Od letošního jara překládá kontejnery v hamburském přístavu.

„Autonomní řízení testujeme v přístavním terminálu. Auto si v něm samo najde cestu do vybrané uličky, zacouvá do mezery, kde se naloží kontejner, a ten pak automaticky převeze do skladu,“ popisuje Radiožurnálu Sebastian Völl z automobilky MAN, která kamion testuje.

V budoucnu je možné, že by taková auta jezdila i v běžném provozu. Důvodů pro jejich nasazení může být celá řada.

„Jednak je tu bezpečnost - autopilot nepociťuje únavu a naplno využívá všechny funkce řízení. Pak je tu efektivita - samořiditelné auto si drží optimální spotřebu paliva, takže ušetříme. A také to může ulevit současné situaci. Německu chybí řidiči kamionů, u jednodušších úkonů je může zastat automat a lidé se můžou nasazovat do náročnějších situací,“ doplňuje.

Autonomní jízda se má využívat hlavně na jednotvárných cestách - ideálně na dálnicích. Chceme, aby samořiditelná auta jezdila v režimu hub-to-hub. Tedy aby z jednoho velkého uzlu - překladiště, nebo třeba skladu - přejížděla po dálnici do druhého obřího uzlu. O všechno se postará automat, řidič by na to jen dohlížel.“

Po přístavu německého Hamburku už od jara jezdí jeden speciální kamion | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Záležet bude i na zákonech o silniční dopravě - jednou by se mohlo stát, že se auta budou kontrolovat jen na dálku a řidiči už potřební nebudou. Anebo budou mít roli jakéhosi lodivoda, který auto převezme u dálničního výjezdu a odřídí jen poslední úsek cesty.

„Na tom se pracuje. Systém testujeme v uzavřených areálech a zkusili jsme ho na dálnici. Teď půjde o to, jak poběží na okresních silnicích. Cílem je, aby auta všechno zvládla sama. Také musíme vymyslet, kde si řidiči kamiony převezmou,“ dodává Völl.

Změny pocítí města

Změny ale čekají i osobní dopravu. Počítá s tím i dodavatelský koncern Continental, který kvůli tomu prochází velkou přestavbou.

„Pořád tu bude individuální doprava, do velké míry založená na elektromobilech. Do deseti let bychom zároveň mohli potkávat první samořiditelné prostředky, hlavně autobusy, a to v různých areálech nebo obytných zónách. A souběžně poroste zájem o elektrické koloběžky a kola. Kvůli téhle kombinaci se musíme obecně zaměřit na bezpečnost, abychom předešli nehodám,“ říká mluvčí Continentalu Sebastian Fillenberg.

Tahle vize se týká hlavně měst a jejich okolí - venkov se alespoň na první pohled tolik nezmění. „V místech, kde není rozvinutá hromadná doprava, poroste dál zájem o individuální prostředky. Auta zůstanou důležitým dílkem celého řetězce. Ale také u nich to směřuje k autonomnímu řízení. Jednoduše proto, aby lidé nemuseli řešit zdlouhavé dojíždění a namísto řízení cestou odpočívali,“ vysvětluje Fillenberg.

Vývoj takového systému ale ještě nějaký čas zabere. Zapracovat se musí například na rychlosti počítačů. Zatímco na pomalou jízdu jejich reakční doba stačí, u dálnice by to ještě mohl být problém.

„Samořiditelná auta musí neustále sledovat okolí, umět tak říkajíc přemýšlet a všechna rozhodnutí okamžitě převádět do pohybu. Na tohle potřebujete několik věcí. Jednak síť senzorů, které monitorují dění. Pak propojení všech systémů, díky kterému jdou všechny informace do jediného středobodu. Potom kvalitní výpočetní techniku a software, který umí rozhodovat. Pak takzvanou aktoriku - jako je systém řízení a motor. A závěrem musíte všechnu teorii umět převést i do praxe,“ shrnuje Sebastian Fillenberg z koncernu Continental.

Samořídící vozy by mohly být ve velkých městech stále čsatější | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas