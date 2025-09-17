Hradecká MHD bude ve čtvrtek pro řidiče zdarma. Stačí ukázat řidičský průkaz

Městská hromadná doprava ve stotisícovém Hradci Králové bude ve čtvrtek pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Dopravní podnik města Hradce Králové se tím připojí k evropskému dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility.

Hradec Králové Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Autobus na zastávce v Hradci Králové

Městská doprava pro řidiče zdarma je součástí evropského dne bez aut | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Na hradeckém labském Tylově nábřeží bude ve čtvrtek celodenní program pro školy a veřejnost. Lidé si budou moci například půjčit kola, na programu budou hudební či sportovní vystoupení, uvedla radnice.

2:10

Noční rozjezdy hromadné dopravy v Brně v současné podobě slaví 25 let

Číst článek

Jako jízdenka lidem v hradecké MHD poslouží řidičský průkaz, který v případě kontroly předloží revizorovi. Po 19. hodině, kdy se do autobusů a trolejbusů nastupuje jen předními dveřmi, cestující předloží řidičský průkaz ke kontrole řidiči vozu.

Čtvrteční program na Tylově nábřeží bude dopoledne pro školy, od 14.00 pro veřejnost. Vystoupí na něm trojnásobný mistr světa v bike trialu Petr Kraus, dopravní podnik představí elektrobus, součástí budou i soutěže. Ředitelství silnic a dálnic představí své projekty, například chystaný severní obchvat Hradce Králové.

V neděli budou moci lidé vyrazit na cyklostezku z Hradce Králové do Kuksu na program Živá Labská stezka. Na sedmi zastávkách budou připravené různé aktivity pro celou rodinu. V Hradci Králové se lidé budou moci svézt parníčkem zdarma, ve Smiřicích budou prohlídky zámecké kaple Zjevení Páně, v Žirči budou komentované prohlídky muzea bicyklů.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Auto

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme